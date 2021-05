Mićović: Uskoro će postojati cjepivo prikladno za djecu od 12 do 15 godina

Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, gostovao je u Dnevniku televizije N1 te je govorio o epidemiološkoj situaciji u spomenutoj županiji

“Naravno da trebamo stvari nazvati širim kontekstom onoga što činimo s tom jednom malom pikicom, dozom cjepiva, to je jedino što je moguće da iskorijeni ovu bolest i društvo vrati u normalno”, rekao je na početku.

Osvrnuo se na brojke u Primorsko-goranskoj županiji:

“Ja bih rekao da su brojke dobre i mislim da današnji posjet ministra ide u prilog tome da se kampanja poveća i proširi. Mi smo na 86.000 – 87.000 građana Primorsko-goranske županije koji su dobili prvu dozu, oko 30.000 drugu dozu. Do kraja lipnja mislimo da ćemo doći do 60% procjepljenih prvom dozom i negdje polovica toga drugom dozom što bi bila sigurnija luka u kojoj bi se našli kao društvo i sredina koja očekuje priljev gostiju”.

Rekao je i kako će cijepljenje biti proces koji će se nastaviti te da je siguran za će se ljudi pozivati i da će dolaziti na cijepljenje “To će sigurno biti način života na koji ćemo se morati priviknuti”, kaže za N1.

Cijepljenje djece od 12 do 15 godina

O onima koji se dvoume oko cijepljenja kaže:

“Mislim da ljudska prava nisu isključivo ta koja nas odbijaju od nečega što nije zakonom propisano i ne treba biti, međutim život u zajednici poziva ljude na solidarnost”.

Najavio je i cijepljenje djece od 12 do 15 godina u budućnosti.

“Mi kada govorio o brojkama, govorimo o odraslom stanovništvu koje želimo procijepiti i naravno da će se ići i prema platformi koja će biti prikladna za cijepljenje djece od 12 do 15 godina. Jedna od njih već je registrirana za to, kod nas još ne, ali vjerojatno će biti. U međuvremenu će djeca biti zaštićena time što će odrasli biti procjepljeni i time što će uskoro postojati i cjepivo koje će biti prikladno za cijepljenje onih od 12 do 15 godina”, zaključuje.