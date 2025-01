Međimurski župan pozvao ravnatelja bolnice da odstupi: 'Narod Međimurja to neće dozvoliti'

Posavec je na konferenciji za novinare rekao da tijekom stoljeća postojanja te bolnice, nikada nikome dosad nije palo na pamet igrati se ljudskim životima.

'Jučer, zbog nekompetentnosti, nesposobnosti i loših odluka Uprave bolnice, dogodilo se upravo to. Kad građani Međimurja, kad pacijenti nemaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kada se odgađaju operacije, a onkološki bolesnici dobivaju promjenu termina, onda je to igranje ljudskim životima i na to sam dužan reagirati. Čvrsto, jasno i argumentirano', poručio je župan.

Naglasio je da je nekoliko puta pokušao Ministarstvo zdravstva uvjeriti da preuzme kontrolu nad cijelom situacijom te u ime novog osnivača bolnice inicira razgovor i potakne pronalaženje kompromisnog rješenja, ali se Ministarstvo na sve oglušilo. Osvrnuo se i na službeno priopćenje ŽB Čakovec u kojem stoji da je to 'rat župana Posavca i da je deset kirurga specijalista i subspecijalista tek jedan posto zaposlenika bolnice'.