Građani dali podršku kirurzima iz Čakovca: Neki su dvaput dali otkaz

Posebno ih je zasmetalo imenovanje Roberta Grudića pročelnikom Službe kirurških djelatnosti, odnosno šefom kirurgije. Upozoravali su da je postupak imenovanja proveden netransparentno i nepravedno. Čak su potpisali i peticiju, tražeći da pročelnik i dalje bude Dražen Krištofić . No, uprava bolnice nije reagirala.

Kirurzi ne kriju nezadovoljstvo

Među okupljenim građanima nalaze se i kirurzi koji su dali otkaz. Ne kriju nezadovoljstvo razvojem situacije i opisuju što se dogodilo.

'Mi smo inače imali dogovor s doktorom Žokaljem koji je bio pomoćnik za medicinska pitanja koji će biti sistem odabira voditelja. Dakle, sistem bi bio da svi specijalisti na kirurškom odjelu između sebe odaberu voditelja, nas dvadeset. Međutim, nedugo nakon toga, kad je dr. Krištofić razgovarao s Hrenom (ravnateljem bolnice, op.a.), saznali smo da je Hren preokrenuo priču: 'Ne, neće kirurzi birati voditelja, odnosno pročelnika, nego će to biti dirigirano od strane politike, odnosno HDZ-a', rekao im je.

Mi smo bili nezadovoljni, i odmah se vidjelo o čemu se radi. Oni su predlagali da to bude dr. Robert Grudić, a on je već bio ravnatelj bolnice i pročelnik kirurgije. Reći ću, za vrijeme njegovog bivšeg mandata, otišlo je osam kirurga iz naše bolnice, a sad evo, nas desetero je dalo otkaz. Ja ne znam je li to normalno da osamnaest kirurga ode zbog jednog čovjeka', komentirao je za eMeđimurje kirurg Zvonimir Magaš.