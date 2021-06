Matić: Tek ćemo vidjeti jesu li žene ravnopravne ili su inkubatori u koje muškarci stavljaju svoje sjeme

Hrvatski europarlamentarac Predrag Fred Matić govorio je za N1 o rezoluciji Europskog parlamenta koja se tiče prava žene na pobačaj, a o kojoj se raspravljalo danas i u Hrvatskom saboru. Dokument nazvan u Hrvatskom saboru 'Matićeva rezolucija', o kojoj bi trebao glasati Europski parlament u Bruxellesu, podijelila je u srijedu saborske zastupnike

HDZ-ov zastupnik Karlo Ressler kazao je pretodno za N1 da je u rezoluciji dramatično sporan dio koji se odnosi na priziv savjesti kojeg rezolucija izjednačava s uskraćivanjem zdravstvene skrbi od strane liječnika.

'To je klasična desničarska priča na koju se nećemo upecati. To je klasična zamjena teza. Svaka čast gospodinu Ressleru, moram priznati da sam mislio da je on jedini normalni HDZ-ovac kojega poznajem, a sada me i to razuvjerio. Za njihovo biračko tijelo, oni idu do toga, oni imaju drskosti da spominju članke 36-38, sve su točke afirmativne, jedini koji to žele svesti na ideološko pitanje su desničari.

Ovdje se radi o tehničkom, zdravstvenom pitanju, o ravnopravnosti naših majki, kćerki i supruga. Čuo sam čak i izjavu ‘Europarlament ne može ništa poduzeti’, halo mi sjedimo ovdje 5 godina i primamo dobre plaće, naravno da možemo nešto poduzeti', kazao je Matić.