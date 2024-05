Matić o novoj koaliciji i EU izborima: 'Ovo je znak da se sprema bježanija'

“Mi sad imamo ljudi koji imaju 100, 90 glasova i stalno se pojavljuju na televiziji i nešto odlučuju i što je najbolje kao preletači prelaze iz jedne strake u drugu. Meni je to degutantno i meni koji sam u politici se to gadi i onda mogu misliti kako je građanima koji to gledaju”, rekao je Predrag Fred Matić i dodao da je povijest najbolja učiteljica života.

“Svi koji su tikve sadili s HDZ-om su se na kraju raspali, razbijeni su i od njih nema ništa ili su utopljeni od HDZ-a. To je jednostavno pravilo i to će se dogoditi i tu”, objasnio je ovaj kandidat za Europski parlament za N1.