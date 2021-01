Markt: Hrvatski Crveni križ dosad prikupio 36 milijuna kuna donacija

Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt izvijestio je u petak da je do danas prikupljeno 36 milijuna kuna donacija za građane nastradale u razornom potresu

evo i što su do sada napravili

"To će zahtijevati određeno vrijeme, no, mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da to bude što prije jer smo svjesni da su potrebe velike", poručio je.

Markt je istaknuo da su informacije s Banovine takve da su skladišta puna i da u ovom trenu nije potrebno dodatno slati hranu, higijenu i vodu jer uistinu raspolažu s dovoljnim količinama. Dodao je i kako današnje informacije govore da je znatno manji broj distribuirane pomoći na teren, što govori da su dotakli maksimum podijele i svi ljudi su dobili za određeno vrijeme hranu.

Zamoljen za komentar kako to da su četiri dana prošla od potresa, a ljudi spavaju u plasteniku, nisu dobili niti kontejner, te da su im neki ljudi-humanitarci donijeli jakne, Markt je rekao da je u pitanju teren od preko tisuću kvadratnih kilometara, 305 naselja te da dopuštaju mogućnost da do nekih ljudi pomoć još uvijek nije stigla.