Marijan Pavliček o odnosu moći u Domovinskom pokretu: 'On vuče konce iz sjene'

Pavliček dodaje da DP podcjenjuje svoje birače. 'Mislim da će ih birači vrlo vjerojatno kazniti, čak sam siguran u to. Jer oni neće apsolutno ništa promijeniti u postojećem sustavu. Do jučer su kritizirali Turudića, sad će dizati ruke za njeogovo izvješće krajem ove godine, i svake sljedeće, ako Vlada toliko opstane', smatra Pavliček.

O Vesni Vučemilović: “Razočaran sam”

'Ja sam s ljudske razine ostao razočaran. Najbitnije je – ona je izgubila ovo. Ona jako dobro zna koliko je stranka uložila u njenu preferencijalnu kampanju. Isto tako jako dobro zna da niti u jednom drugom obliku stvaranja neke koalicije ne bi ušla u Sabor, osim u ovoj koaliciji s Mostom. I jako dobro zna da je cijelo vrijeme koalicijski program Mosta i Suverenista bio antikorupcijski, bio je i anti-HDZ porogram i na taj način smo dobivali potporu birača', poručuje Pavliček i dodaje da je prvenstveno razočarala svoje birače u 4. izbornoj jedinici.

Vučemilović je napravila prvenstveno politčku štetu Hrvatskim suverenistima, smatra Pavliček.

'Stranka se, tj. ona se kroz medije provlačila u negativnom kontekstu. Da vam prije formiranja kolegica preleti u vladajuću većinu, i to s onom strankom koja je do jučer politički iscipelarila njenog brata, koji je osnovao stranku…', kazao je Pavliček i dodao da nakon njenog odlaska nije došlo do odljevanja stranke.