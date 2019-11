Maras: Bandić je Zagreb pretvorio u krčmu

Saborski zastupnik i predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras u četvrtak je ustvrdio da je gradonačelnik Milan Bandić Zagreb pretvorio u krčmu u kojoj se trguje ispod stola i gdje ne vrijede pravila transparentnosti

'Grad Zagreb, odnosno gradonačelnik, direktnom je pogodbom dao nekolicini tvrtki adventske kućice na najboljim lokacijama u gradu. To je ono što rade godinama, a to je da monetiziraju grad ne u interesu građana nego u interesu prijatelja, kumova i osoba bliskih gradonačelniku. Je li to vozač, prijatelj, onaj s kim ide na gablece, nevažno', komentirao je Maras informacije da je Bandić bez natječaja dodijelio trima tvrtkama posao s kućicama na Adventu.