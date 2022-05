Mamić tužio Hrvatsku: 'Ispitivali su me već nekoliko puta u BiH, ali nisu me pitali ono što bi bila korist za higijenu hrvatskog društva'

Reporter Mario Jurič je u Dnevniku Nove TV sa Zdravkom Mamićem razgovarao o novom pravnom koraku - tužbi protiv Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava. Zdravko Mamić pokrenuo je tužbu protiv Hrvatske. Smatra da nije imao pravedno suđenje u Osijeku te je pokrenuo postupak pred Europskim sudom za ljudska prava

Na pitanje zašto bi mu sud trebao vjerovati s obzirom da je bjegunac pred hrvatskim pravosuđem Mamić kaže: 'Pitanje je jesam li imao pravično suđenje ili ne, a javnost dobro zna da sam ja 8.10.2020. podijelio s državnim odvjetništvom spoznaju o korumpiranosti sudaca u Osijeku. Za pet mjeseci će biti dvije godine, a u međuvremenu su suci bili uhićivani, vodi se kazneni postupak, disciplinski. Ništa se još nije dogodio. Obavijestio sam one koje sam trebao obavijestiti. Državno odvjetništvo je trebalo obavijestit Vrhovni sud, a ne da Vrhovni sud tvrdi ili da Ustavni sud tvrdi da ja nisam nikog obavijestio.'

'Na Europski sud za ljudska prava idem s argumentima da nisam imao pravo na pravičan i nepristran sud, mislim da je to svima u Hrvatskoj jasno, osim hrvatskim sudovima koji su sudjelovali u donošenju tih sramotnih presuda', tvrdi Mamić za Dnevnik Nove TV.

Rekao je da je podmitio oko 50 hrvatskih sudaca. 'Rekao sam figurativno takvu brojku, ali da zadovoljim vašu znatiželju - jako me žalosti činjenica da sam rekao za bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, današnjeg potpredsjednika Svjetske udruge sudaca i predsjednika Udruge sudaca Europe da sam mu nosio novac kao predsjedniku Općinskog suda u Zagrebu. Ispitivali su me već nekoliko puta u BiH putem Međunarodne pravne pomoći iz Hrvatske, ali jedino me nisu pitali ni o Sessi, ni o Bobanu. Ono što bi bila korist za higijenu hrvatskog društva', naveo je Mamić.

Ni sa kime nije u kontaktu kada su u pitanju hrvatske vlasti. 'Kod njih ne postoji volja da bilo što učine po tom pitanju, osim što im je cilj da obitelj Mamić prognaju iz Hrvatske', dodao je.

Otkrio je da je zajedno sa svojim prijateljima podnio kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu 19. travnja protiv predsjednika Županijskog suda u Osijeku, Zvonka Vrbana. 'Napravio sam posao PNUSKOK-a i policije. Ne trebaju se puno truditi, za njih sam napravio posao', rekao je.

'To je sramota, ruglo, to su takvi kriminalci, lopovi. Ne da ne štite Ustavni sud, oni donesu da je sud donio ispravnu odluku za mene i brata u istom postupku gdje je bio Vrbanović i Pernar, a za njih ponište prvostupanjsku presudu. Ali u istom postupku. Isti sudac, isti grad, isto suđenje. I onda kažu za ove nepristran, za ove pristran.'

Komentirao je i svoj utjecaj u Dinamu. 'Dinamo će i ove godine biti prvi i sljedećih ne znam koliko. A moj utjecaj je onoliko koliko me ljudi pitaju za savjet. Moj utjecaj je nikakav jer sam 2015. završio u pritvoru i podnio sam ostavku.'

