Lukašenko spreman na podjelu moći

Suočen sa sve većim prosvjedima koji predstavljaju najveći izazov njegovoj 26 godina dugoj vladavini, bjeloruski predsjednik Aleksander Lukašenko u ponedjeljak je rekao da je spreman na podjelu moći, no ne pod pritiskom ulice.

Službena bjeloruska novinska agencija Belta prenosi njegove riječi da je voljan dijeliti moć i mijenjati ustav, no da nije spreman to učiniti pod pritiskom prosvjednika.

Belta piše i kako se već radi na mogućim izmjenama ustava.

Lukašenkovi protivnici tvrde da je on 9. kolovoza lažirao izbore kako bi osvojio i šesti mandat na čelu države. On to odbacuje i poziva se na službene rezultate koji mu daju 80 posto glasova.

U ponedjeljak je radnicima rekao da neće biti novih predsjedničkih izbora, što oporba traži, dok ga ne ubiju.

Tihanovskaja je u ponedjeljak iz Litve pozvala pripadnike snaga sigurnosti da promijene stranu, kazavši da će njihovo dosadašnje ponašanje biti oprošteno ako to sada učine.



"Spremna sam preuzeti odgovornost i djelovati kao nacionalni vođa za vrijeme tog razdoblja", rekla je Tihanovskaja kazavši da je nužno iskoristiti zamah nastao višetjednim prosvjedima.

Pozvala je na stvaranje pravnog mehanizma koji bi omogućio pravedne predsjedničke izbore.