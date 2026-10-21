Kuba optužuje SAD za prijetnje državama diljem svijeta: 'Vrše pritisak bez presedana'

'State Department vrši neviđeni pritisak kako bi natjerao države članice UN-a da promijene svoje glasove', rekao je Rodriguez. Napetosti između dviju zemalja rast u uoči glasovanja o neobvezujućoj rezoluciji, koja je svake godine od 1992. godine u Općoj skupštini UN-a usvojena u korist Kube s velikom većinom.

Rodriguez je rekao da su američki dužnosnici zaprijetili da će uskratiti vize i nametnuti trgovinske i ekonomske sankcije članicama UN-a koje budu na strani Kube. Američki State Department nije odmah odgovorio na zahtjev Reutersa za komentar o optužbama.

Američki veleposlanik pri UN-u, Mike Waltz, ranije ovog tjedna pozvao je zemlje da glasaju protiv rezolucije kojom se podržava Kuba.

Očekuje se da će se glasovanje u UN-u o osudi američke blokade održati 27. i 28. listopada, rekli su dužnosnici. Američki trgovinski embargo za Kubu traje više od 60 godina. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pojačala je pritisak od siječnja, namećući blokadu goriva i stroge sankcije protiv niza dužnosnika i državnih subjekata.

Glasanje UN-a protiv američke blokade može imati političku težinu, ali samo američki Kongres može ukinuti embargo iz doba hladnog rata.