Otkriveni novi detalji o uhićenima u Srbiji: Evo zašto jedan od njih ima hrvatsku putovnicu

Više osoba uhićeno je u Novom Sadu, Vrnjačkoj Banji i drugim dijelovima Srbije , samo četiri dana prije izbora. Snimke policijskih akcija objavili su srbijanski provladini mediji, koji su i prije službenih informacija počeli izvještavati o navodnim planovima za izazivanje nasilja.

Riječ je o muškarcu koji ima hrvatsku putovnicu, ali već desetljećima živi u Srbiji. Njegova obitelj izbjegla je tijekom rata devedesetih godina, doznaje RTL .

Hrvatska odbacuje optužbe

Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je za tvrdnje o hrvatskim državljanima među uhićenima doznao iz medija. Ni Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) ni hrvatsko veleposlanstvo u Beogradu nisu zaprimili službenu obavijest srbijanskih vlasti o uhićenjima.

'Dojam je da se radi o nastavku niza neutemeljenih optužbi na račun Republike Hrvatske, počevši od nedavne prosvjedne note te napada na hrvatske novinare i njihovo izvještavanje. Takvi postupci imaju očitu unutarnjopolitičku motivaciju', poručili su iz MVEP-a.

Srbijanski provladini mediji uhićenja su povezali s ranijim optužbama da se Hrvatska miješa u politička zbivanja i izborni proces u Srbiji.

Tužiteljstvo tvrdi da su planirali napade

Dok srbijanski MUP još nije objavio službeno priopćenje, Više javno tužiteljstvo u Beogradu potvrdilo je uhićenje pet osoba u Novom Sadu. Navode da su osumnjičeni su pripremali nasilno rušenje vlasti te planirali napade na policiju i političke neistomišljenike tijekom izbornog dana.

Navodno su organizirali mobilne skupine koje bi u Beogradu izazivale nerede, a plan je uključivao okupljanje između 80 i 90 ljudi. Tužiteljstvo tvrdi da su za sukobe bile predviđene fantomke, palice, baklje, noževi i oružje, no nije navedeno je li išta od toga pronađeno tijekom pretresa.

Policijske akcije provedene su i u Zemunu, Vrnjačkoj Banji i Kraljevu, a među osobama obuhvaćenima pretresima bili su i aktivisti povezani sa Studentskom listom, glavnim izbornim suparnikom vladajuće Srpske napredne stranke. Odvjetnik Rastko Naumov, koji zastupa jednog od aktivista pokreta 'Beograd ostaje', potvrdio je da je policija tijekom pretresa oduzela elektroničke uređaje.

'Izvršili su pretres, zaplijenili su sve elektronske uređaje i pričekali su da ja dođem kao odvjetnik', rekao je Naumov.

Bivši srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je u srijedu boravio na predizbornom skupu u Nišu, kratko je komentirao policijske akcije. Pritom je poručio da osumnjičene ne bi izravno povezivao sa Studentskom listom, nazivajući ih kriminalcima i narkodilerima. 'Nadležni organi rade svoj posao', rekao je Vučić.

Napetosti rastu uoči nedjeljnih izbora

Politička kriza u Srbiji traje od urušavanja nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi. Tragedija je potaknula masovne studentske prosvjede i zahtjeve za utvrđivanjem odgovornosti te borbom protiv korupcije. Studentski pokret potom je odlučio sudjelovati na izborima, nastojeći političkim putem pokrenuti promjene.

Prema anketi Centra za slobodne izbore i demokraciju, Studentska lista ima potporu 44,5 posto ispitanika, dok je Vučićeva Srpska napredna stranka na 42,7 posto. Ipak, zbog upitne pouzdanosti predizbornih istraživanja teško je procijeniti stvaran odnos snaga.

U takvoj atmosferi Hrvatska je svojim državljanima preporučila odgodu svih putovanja u Srbiju koja nisu nužna. Onima koji se već nalaze u toj zemlji savjetuje se pojačan oprez i izbjegavanje javnih okupljanja i političkih skupova.

Zbog pritisaka na novinare i napetosti uoči izbora RTL je zatražio komentar i od Europske komisije, koja je upozorila na obvezu Srbije da osigura slobodu novinarskog rada. 'Srbija bi trebala jamčiti slobodu kretanja i pristup informacijama novinarima, uključujući i njihovo prekogranično kretanje', poručili su iz Europske komisije.