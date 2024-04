Kuba građanima jamči obroke, predsjednik izrazio zahvalnost Kini

Do optimistične poruke je došlo nakon što je ovog tjedna Kina donirala Kubi 70 tona riže, što je bila prva od šest pošiljaka, kojima će Peking na Kubu dostaviti ukupno 400 tona namirnice.

Diaz-Canel je u četvrtak u Havani primio Luoa Zhaohuija, čelnika Kineske agencije za međunarodnu razvojnu suradnju, prema kubanskim državnim medijima. "Pružili ste ruku Kubi u krajnje kompleksnom gospodarskom i društvenom trenutku", rekao je kubanski predsjednik kineskom dužnosniku.

Kuba od revolucije Fidela Castra 1959. svojim građanima osigurava mjesečne obroke osnovnih namirnica poput riže, graha, šećera, ulja i kave, no oni su se tijekom godinama sve više smanjivali jer je gospodarska kriza dovela do nestašica i visokih cijena.

Nestašice i nestanci struje u trajanju između 10 i 20 sati diljem zemlje potaknuli su nekoliko stotina tisuća prosvjednika da 17. ožujka izađu na ulice grada Santiago de Cuba, koji se duže vrijeme smatra vladinim uporištem, te obližnjih gradova Bayamo i Matanzas.

Vlada posljednjih dana ubrzano djeluje kako bi smanjila napetosti te je gotovo odmah povećala proizvodnju električne energije i uglavnom riješila problem opskrbe s kojim se otok mjesecima suočava. Prosvjedi su se otada smirili.

Oscar Perez, zamjenik ministra za međunarodnu trgovinu, u četvrtak je u državnoj informativnoj emisiji rekao da će životne namirnice biti zajamčene do lipnja. "Možemo nedvojbeno potvrditi da imamo dostupnost osnovnih proizvoda poput riže do lipnja", kazao je. Dodao je da država također radi na tome da osigura pšenično brašno za proizvodnju kruha i mlijeko za djecu, također do lipnja.

Kubanski program obroka mjesečno košta 230 milijuna američkih dolara, prema informativnoj emisiji.

Kuba ima poteškoća s prikupljanjem sredstava potrebnih za financiranje socijalnih programa, što je rezultat teških američkih sankcija, neučinkovite planske privrede i turističkog sektora koji se sporo oporavlja nakon pandemije koronavirusa.