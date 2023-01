Konaković: Poboljšanje odnosa BiH sa susjedima je prioritet

Budući ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković najavio je kako će mu prva zadaća po preuzimanju dužnosti biti put u Zagreb, a potom i u glavne gradove ostalih država regije, s ciljem poboljšanja uzajamnih odnosa, što smatra preduvjetom ubrzanja euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine

Istaknuo je kako BiH mora pojačati svoje djelovanje na destinacijama poput Washingtona i Bruxellesa, no najvažnijim smatra poboljšanje odnosa sa susjedima, koji utječu na stanje i procese unutar BiH.

"Šaljemo poruku da se pitanja BiH događaju i rješavaju u BiH i zato ponekad to miješanje naših susjeda proizvodi određene probleme. Mislim da je nužno da se relaksiraju (odnosi) prije svega sa susjednim zemljama, a kao preduvjet za naš daljnji euroatlantski put. Znamo da to neće biti lako, znamo da ni ova priča o promjeni političke scene nije lagana i ne događa se preko noći", izjavio je Konaković.

Dodao je kako se hitno mora riješiti pitanje granice s Hrvatskom i Srbijom, jer je to uvjet realizacije nekih važnih međudržavnih projekata, na kojima opet inzistiraju lideri bosanskih Hrvata odnosno Srba, Dragan Čović i Milorad Dodik.

Konaković je istaknuo kako je bošnjačko-građanski blok spreman odobriti svaki međudržavni projekt koji je u interesu građana BiH, no inzistirat će da se to radi sukladno važećim zakonima ali i regulativama Europske unije. Dodao je kako je upravo to razlog koji priječi da se Dodiku dade suglasnost za gradnju još jednog plinovoda kojim bi se BiH, odnosno Republika Srpska, opskrbljivala plinom isključivo iz Rusije, pa bi umjesto toga trebalo raditi na povezivanju s plinskom mrežom Hrvatske preko tzv. južne interkonekcije, odnosno preko Zagvozda.

"Vjerujem u to da se s Dodikom i Čovićem mogu odabrati teme oko kojih se slažemo", kazao je Konaković dodajući kako ne dvoji da će Dodik nastaviti sanjati uspostavu velike Srbije, ali da će se morati suočiti s realnošću, odnosno s činjenicom da od toga neće biti ništa jer neće biti nikakvog odvajanja RS iz BiH bez sukoba.