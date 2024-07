Književnica napadnuta na parkingu: poznati poduzetnik udario Slađanu Bukovac

'Jutros me je najprije verbalno, a potom fizički napao nepoznat muškarac na parkingu', kazala je u utorak u objavi na društvenim mrežama Slađana Bukovac, književnica i suradnica Arheološkog muzeja Istre koja živi u Puli. Slučaj je potvrdila i policija, piše Istarski.hr.

'Upravo sam bila ostavila supruga pred domom zdravlja gdje je imao dogovoren liječnički pregled, i krenula kružiti po malom obližnjem parkingu čekajući da se oslobodi mjesto, nije mi se osobito žurilo jer sam i tako morala pričekati kraj pregleda. Vrlo brzo je jedan automobil izašao, i zauzela sam njegovo mjesto. Nešto prije toga učinilo mi se da negdje iza mene netko divljački trubi, ali em su svi nervozni od vrućine i vlage, em sam u retrovizoru vidjela samo veliki kombi i njegovog vozača, smirenog dečka koji je buljio u prazno s rukama na volanu i čekao da se raščisti prolaz, napisala je Bukovac

Dok je zaključavala vrata na automobilu do nje je doklizio veliki bijeli Jeep Cherokee sa zatamnjenim staklima, i iz njega je u sekundi izletio nabijen muškarac po prilici istih godina kao ona, ošišan na ćelavo, u košulji i bijelim bermudama.



'Promrmljao je nešto o tome da je to trebalo biti njegovo mjesto, a onda je počeo urlati: 'Biži ća, govno jedno, udariću te', ponovio je to nekoliko puta, a onda me snažno udario šakom u rame', navela je književnica.

Tvrdi da ima tu bizarnu osobinu da se ne boji ljudi koji fizički prijete,



'Nego se od toga nekako čudnovato umirim, zapravo se ohladim od bijesa kao da nisam upravo izašla iz pregrijanog auta nego iz frižidera. Ponovo je zaprijetio da će me udariti, rekla sam okej, udarite me. Okrenula sam se prema njemu i čekala što će dalje biti. Nije bilo ništa, okrenuo se pušući od bijesa, i otišao parkirati automobil pet koraka dalje, na drugo mjesto koje se bilo oslobodilo po prilici kada je započeo sav taj nepotrebni cirkus', prepričala je događaj Bukovac.

Za izjavu se Istarski obratio i drugoj strani te će objaviti i njegovu verziju priče ako im se javi.