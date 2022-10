Karačić protiv Beroša: 'Reforma se uopće ne bavi pacijentima. Ako je netko naručen na pretragu za dvije godine, to znači da nema zdravstvene zaštite'

Udruga za promicanje prava pacijenata šokirana je nacrtom reforme zdravstva jer se ona uopće ne bavi pacijentima, poručuju iz udruge

'Najveći problem u hrvatskom zdravstvu je nedostupna zdravstvena zaštita. To nisu liste čekanja! Ako je netko naručen za dvije godine, onda ne možemo govoriti o listama čekanja nego da nema zdravstvene zaštite. On mora ići privatniku, krše se sva njegova prava. Iz naših plaća odvaja se 16,5 posto, to nije malo, za to bi se mogla bolje reorganizirati zdravstvena zaštita. Odmah smo sazvali sjednicu i s inozemnim kolegama da vidimo što se može, napisali smo važne stavke koje ćemo objaviti u e-savjetovanju', kazala je Karačić te je istaknula kako pacijenti prijavljuju da se osjećaju kao brojevi u nizu koji obave pretragu, a dok dođu na red pretraga više nije potrebna ili su se već našli u velikim komplikacijama.