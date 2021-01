'Kad stanu egzistencijalni problemi, ljudi će više biti okrenuti sebi i tek će onda isplivati poteškoće. Imat ćemo više suicidalnih promišljanja, depresije, PTSP-a i panike'

Uz smještaj i prehranu, stradalnicima je nužno pružiti i psihološku pomoć. Primarijus Marina Kovač, ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" u Popovači, organizirala je specifičan oblik rada i nije sjedila u bolnici i čekala da pacijenti dođu k njoj. Odlučila se za rad na terenu, putem mobilnih timova

'Činjenica je da govorimo o području koje je bilo ratom traumatizirano područje pa koronavirus pa sada katastrofalni potres. Sve su to trauma na traumu na traumu i mi to zovemo retraumatizacija. Neki to mogu izdržati sa svojim obrambenim kapacitetima, a neki ne, pa i dići ruku na sebe. To je važno znati jer u vremenu pred nama, kad stanu egzistencijalni problemi, ljudi će više biti okrenuti sebi i tek će onda isplivati poteškoće. Imat ćemo više suicdalnih promišljanja i više depresije i PTSP-a i panike. Naša struka zna što nam je činiti, puno će biti posla u vremenu koje dolazi i za psihologe i za psihijatre i to je naša zadaća da brinemo o mentalnom zdravlju ljudi', rekla je Kovač.

Primarijus je govorila i o mentalnom zdravlju djece.

'Djeca spadaju u najranjivije skupine, zajedno sa starijim ljudima, nemoćni, ljudi koji otprije imaju neke psihičke poteškoće pa imaju predispoziciju za razvoj teških psihičkih poteškoća. Djeca su, imali smo prilike vidjeti, silno u strahu. Gledaju svoje roditelje koji su zaokupljeni s egzistencijalnom problematikom i djeca u roditeljskim figurama koje su im oslonac kad vide da su oni nesigurni onda se i kod njih pojačava nesigurnost.'

Smatra da tamo gdje su uvjeti da se može odvijati nastava da djeca krenu među svoje vršnjake jer će se tu okrenuti drugim sadržajima i nekako će pritisak na njih biti manji.