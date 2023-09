Otvoren predmet protiv Grlića Radmana, evo kolika kazna ga čeka ako bude kriv

“Povjerenstvo je otvorilo predmet po prijavi, vezano za poslovni odnos između tvrtke u suvlasništvu ministra Grlića Radmana. Povjerenstvo će utvrđivati sve relevantne okolnosti nastanka i trajanja tog poslovnog odnosa i sve druge okolnosti koje će nam se za vrijeme postupka pokazati upitne”, rekla je Jozić-Ileković u izjavi.

Portal Index objavio je kako je ministar Grlić Radman, kao suvlasnik tvrtke Agroproteinka, od 2019. do 2023. primao uplate dividendi u iznosu od 2.11 milijuna eura, dio kojih je do sada već trebao prijaviti u svojoj imovinskoj kartici, a to nije napravio.