Još malo i konačno ćemo dočekati 'osobito izraženo zatopljenje': Evo kada se očekuje

Na istoku Hrvatske očekuje se djelomično sunčano vrijeme, dok će se tijekom poslijepodneva na nekim mjestima pojaviti povećana naoblaka. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature bit će oko 0 °C, dok će se dnevne kretati između 8 i 10 °C, javlja HRT.

Središnja Hrvatska također će imati djelomično sunčano vrijeme, a u popodnevnim satima može doći do povremenog povećanja naoblake. Vjetar će biti umjerenog sjeveroistočnog smjera. Temperature će se ujutro kretati od -1 do 1 °C, a tijekom dana će porasti na 8 do 10 °C.

Jaka bura s orkanskim udarima

Na području sjevernog Jadrana prevladavat će sunčano vrijeme, dok će u gorskim predjelima jutro biti oblačnije, uz mogućnost rijetkih i slabih oborina. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, a na moru će biti prisutna umjerena do jaka bura, koja bi u noćnim satima podno Velebita mogla imati i orkanske udare. Temperature će se u gorju kretati između 0 i 6 °C, dok će na obali biti od 7 do 13 °C, pri čemu bi u Istri jutro moglo biti nešto hladnije.

Dalmacija će se u prijepodnevnim satima postupno razvedravati sa sjevera, no južnije od Splita moguća je još poneka kišna kap. Poslijepodne će biti sve sunčanije, osobito u sjevernim dijelovima Dalmacije. Očekuje se umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, a ponegdje i valovito. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 4 °C u unutrašnjosti do 10 °C na otocima, dok će dnevne temperature dosezati između 11 i 14 °C.

Na krajnjem jugu zemlje prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tijekom prijepodneva mogući su lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, dok će poslijepodne donijeti sunčana razdoblja. Očekuje se umjerena do jaka bura, a temperature zraka kretat će se između 9 i 14 °C.