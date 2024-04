Jokić o izbornoj kampanji: 'Vrije već dugo. Idemo prema opasnoj polarizaciji'

Gotovo je siguran, napomenuo je, da će doći do radikalizacije društva.

'Kada se ono što se događa na političkoj sceni prelije na ulice, u obitelji i u kafiće, onda to može postati dosta opasno', dodao je.

'Gotovo niti jedna politička stranka ne odustaje od jednog principa: kada nemate dovoljno sadržaja, onda je najlakše vikati, onda je najlakše vrijeđati i poticati mržnju. Pritom ne mislim da je to samo jedna strana. Gotovo sve strane koriste različite elemente da ocrne druge i da ne uđu u smislen razgovor', ustvrdio je Jokić.

Hrvatsko društvo, međutim, nije radikalizirano niti voli radikalizaciju.

'Oni koji nas vode u radikalizaciju će dugoročno izgubiti. Isto tako, svi akteri trebali bi biti odgovorni i znati da radikalizacija ima štetne, dugoročne posljedice. Kako se trenutačno razgovara u kampanji i na društvenim mrežama, tog nema nigdje. Politika je trenutno najgori dio hrvatskog društva. To ne govorim iz neke malograđanske perspektive bontona. Govorim to jer ni u jednom seoskom kafiću ili nogometnom klubu nećete naći takav način govora', ustvrdio je Jokić.

Usporedio je stanje u Hrvatskoj i s ostatkom Europe, budući da se ove godine u mnogim državama održavaju izbori.

'Polarizacija je svjetski fenomen i događa se gotovo svugdje. Rijetko gdje ćete naći ljudi koji će sagledati i jednu i drugu stranu. Ono što je različito o razvijenim, zapadnim demokracijama je to što bi se jasno osudilo vrijeđanje ili objavljivanje izjave protukandidata izvađene iz konteksta', rekao je.

Također je komentirao sudjelovanje mladih u politici.

'Većina njih želi iskoristiti svoje pravo na glasanje. To je dobro i treba potaknuti ljude da izađu na izbore, pogotovo mlade ljude. Međutim, svaka mlada osoba, kada vidi što se događa – bez obzira radi li se o ljevici, desnici ili centru – ima istu reakciju: 'Zašto bih ja uopće bio ovdje? Što se meni nudi? Zašto bih ostao ako se sam sukobi nude?' Politika bi trebala biti takva da potiče pozitivne emocije i optimizam. Nadam se da će barem netko u kampanji doći na ideju da optimizmom može doći do birača, pa tako i do mladih birača jer njima je ta pozitivna perspektiva potrebna", ustvrdio je Jokić.