Johnson bi danas mogao zaprijetiti novim izborima

Britanski premijer Boris Johnson sazvao je sjednicu vlade kasnije u ponedjeljak na kojoj bi se moglo odlučiti da se od zastupnika zatraži raspisivanje prijevremenih izbora ako će glasati protiv njegova plana za Brexit, rekla je politička urednica BBC-ja Laura Kuennsberg

'To će se dogoditi ako pobunjenici izglasaju zakon - no ne i ako izgube, naravno', zaključila je.

Kuennsberg se tu referira na očekivani pokušaj oporbenih stranaka i dijela konzervativnih zastupnika da primoraju vladu da od Bruxellesa traži odgodu roka za Brexit.

Parlament se s ljetne pauze vraća u utorak, a Sky je u ponedjeljak objavio da konzervativci računaju da je barem 19 pobunjenih u njihovim redovima.

Izvor iz tajništva torijevaca otkrio je u ponedjeljak da će svaki konzervativni zastupnik koji glasa protiv vlade biti izbačen iz stranke i neće se moći kandidirati uz druge konzervativce na sljedećim izborima.

Johnson ima samo jedan glas većine u parlamentu sa 650 zastupnika pa bi zbog njegovih prijetnji o izbacivanju zastupnika iz stranke, poput primjerice bivših ministara financija i obrane Philipa Hammonda i Davida Gaukea, moglo doći do novih izbora.

'Bilo bi potpuno nerazumno da zastupnici, koji su tri puta odbacili prošli sporazum, pokušaju vezati ruke premijeru dok pokušava pregovarati o sporazumu koji mogu podržati uoči Europskog vijeća u listopadu', rekao je u ponedjeljak Johnsonov glasnogovornik, no i odbacio da Johnson planira održati nove izbore.

'On je to pitan mnogo, mnogo puta, a njegov odgovor je uvijek bio da ne želi izbore. Vjeruje da javnost od njega želi da provede brexit 31. listopada. Poptuno je usredotočen na to'.

Čelnik oporbenih laburista Jeremy Corbyn kazao je u ponedjeljak da želi izbore i da će njegova stranka spriječiti izlazak bez sporazuma.

'Moramo se ujediniti kako bismo zaustavili brexit bez dogovora - ovaj tjedan bi mogao biti naša zadnja šansa', poručio je laburist.