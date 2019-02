Jeziva magla progutala Šibenik, Zadar, Rijeku; evo o čemu je riječ

Hrvatsku je obalu proteklih dana zapljusnuo neobičan meteorološki fenomen – morska magla. Riječ je o gustoj magli koja nastaje na moru i koja se postepeno približava, najprije otocima, pa onda i obali. Ovaj meteo fenomen vjerojatno je inspirirao Johna Carpentera, redatelja kultnog američkog horor filma 'Magla', u kojem se radnja odvija u obalnom mjestu koje obavije upravo ovakva, morska magla

'Možemo početi od osnovnog preduvjeta za nastanak advekcijske magle, a to je postojanje vlagom obogaćenog zraka koji se u dodiru s hladnijom površinom hladi ispod temperature točke rosišta. Rosište je ona temperatura do koje se vlažan zrak nepromijenjenog tlaka mora ohladiti da dođe do kondenzacije. Na Jadranu je upravo more ta površina s kojom u dodiru dolazi do hlađenja relativno toplog i vlažnog zraka, a more je kod nas najhladnije baš negdje oko početka proljeća. Osim toga, proljeće donosi prva osjetnija zatopljenja, povezana s horizontalnim strujanjem (advekcijom) toplog zraka s jugozapada.