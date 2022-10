Jeste li znali da vam za branje kestena, gljiva ili divljeg šipka treba dozvola i da je količina koju smijete ubrati ograničena?

Vikend berači koji dan žele provesti u prirodi i sakupiti nešto kestena, gljiva ili divljeg šipka trebaju biti na oprezu jer za branje im treba dozvola, a i postoje pravila koliko se čega smije iznijeti iz šume, jer recimo gljiva se smije ubrati najviše tri kilograma na dan

"Uz gljive, ostali šumski plodovi su kesteni, aromatično, jestivo i ljekovito bilje šumske bobice i slično. Svim sakupljačima šumskih proizvoda za osobne potrebe omogućena je samostalna izrada dozvole putem naše web aplikacije koja je objavljena na portalu Hrvatskih šuma i možete ju pronaći OVDJE . Dozvola se izrađuje za tekuću godinu i važi do 31. prosinca iste godine. Izrađuje se tako da se odabere uprava šuma podružnice na čijem se području sakupljaju biljke i gljive, a zatim se odabiru zakonom dostupne biljke za sakupljanje. Zakonom dostupne biljke su one koje nisu strogo zaštićene vrste čiji je popis definiran pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama. Izrada dozvole potpuno je besplatna", kažu iz Hrvatskih šuma za RTL .

No tu je i ona gnjavaža - za svaku podružnicu potrebno je napraviti novu dozvolu, dok se lista proizvoda koji se nalaze na dozvoli može nadopunjavati.

"Po završetku izrade, sustav generira dozvolu u obliku PDF-a koju automatski isporučuje korisniku na registrirani mail", ističu iz Hrvatskih šuma kakva je procedura. Dozvola koja se primi na mail, mora se isprintati i nositi sa sobom. Ako bi berač u šumi naišao na službenu osobu, mora je pokazati, a osim na papiru, može je pokazati i u elektroničkom obliku preko mobitela.

"U slučaju da se berači ne služe računalom i ne mogu ishoditi digitalnu dozvolu, još uvijek svoj zahtjev mogu uputiti dolaskom u šumariju ili podružnicu ili isti poslati putem pošte i dozvolu će dobiti na kućnu adresu. Naravno, i dalje besplatno", navode iz Hrvatskih šuma.

No sve što se ubere mora biti za osobne potrebe, ne smije se, primjerice, odnijeti na tržnicu i prodavati ili možda stati uz cestu pa iz gepeka tržiti niti se plodovi smiju preprodavati trećoj osobi koja bi ih onda prodavala.

No postoji ograničenje koliko se čega smije ubrati. Nadzemnih gljiva smije se ubrati do tri kilograma dnevno, kestena smijete skupiti do deset kilograma, a isto vrijedi i za druge plodove. Smijete pobrati i dva kilograma češera, potom pet komada lukovica, gomolja ili korijena. Također smijete iz šume iznijeti i kilogram listova ili cvjetova, busen mahovine.

Ide uskoro i vrijeme Adventa pa je dobro znati da se smije sa sobom iz divljine ponijeti i pet kilograma crnogoričnih grana ili maksimalno tri grane. Humusa se smije uzeti pet kilograma dnevno. Dobro je znati i da dozvola Hrvatskih šuma vrijedi isključivo na šume i šumsko zemljište u vlasništvu republike Hrvatske kojim gospodare Hrvatske šume. Za sakupljanje plodova na privatnim zemljištima treba zatražiti dozvolu vlasnika.

Iz Hrvatkih šuma kažu da nemaju informaciju da je ijedan pojedinac brao gljive bez dozvole. Ali ako nekoga 'uhvate', kazna je od 1000 do 7000 kuna i kaznu izriče Šumarska inspekcija Državnog inspektorata.