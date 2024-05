Jankovics o Novostima i mogućem razlazu HDZ-a i DP-a: Ovo je izgledan scenarij

To hoćemo li sutra već imati vladu, Jankovics kaže, je tehničko pitanje. “Predsjednik države je rekao da on neće biti otegotna okolnost. Ako on to potpiše, ostaju samo još Narodne novine. Hoćemo li to sve stići… Mislim da da”, kazao je za N1.

Na pitanja o Domovinskom pokretu, on odgovara da ih ne poznaje dovoljno te da treba vremena da se upoznaju i vide kako će se ponašati. “Moj je dojam da su u prostor ušli s velikom verbalnom agresijom. Jučer smo bili na sastanku oko programa vlade, moj dojam je bio da je to stavljeno u neke objektivne okvire”, kaže.