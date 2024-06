Jandroković: Neće Vlada pasti zbog jednog odbora, pregovarat ćemo o rješenju

Očekuje nakon europskih izbora i s početkom rada Sabora da će se pronaći odgovarajuće rješenje. „S obzirom na to da su stavovi dosta suprotstavljeni biti će važno pronaći kreativna rješenja”, kazao je Jandroković, ne želeći precizirati o kakvim „kreativnim rješenjima” je riječ.

Naglasio je da treba pronaći rješenja koja će čuvati dostojanstvo zastupnika i voditi računa o političkoj volji i političkim stavovima klubova zastupnika. „Svjesni smo o različitosti u vladajućoj koaliciji i zato je važno razgovarati, vjerujem da to pitanje nije takvih dimenzija da ne bi mogli pronaći rješenje”, poručio je. Prognozirajući ishod europskih izbora, Jandroković je kazao kako očekuje da će HDZ pobijediti, imati više mandata nego na prošlim izborima za Europski parlament i u postotku biti značajno ispred onoga tko će biti na drugom mjestu.

Osvrnuo se i na priznavanje Palestine od strane Slovenije, kazavši da što se tiče Slovenije treba pitati njihove dužnosnike koji im je bio motiv, a što se tiče Hrvatske, koliko zna, to nije opcija te uputio novinare na Ministarstvo vanjskih poslova za više detalja. Predsjednik Sabora izvijestio je kako su 52 točke na dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora koja počinje idućeg tjedna u srijedu aktualnim prijepodnevom. Šesnaest točaka je preneseno iz prošlog saziva, a ostale su novi prijedlozi Vlade ili zastupnika.

Na Predsjedništvu je bilo riječi i o rasporedu sjedenja zastupnika u Hrvatskom saboru, smještaju klubova zastupnika i dinamici preseljenja Sabora. Na natječaj za obnovu Sabora javio se jedan izvođač, hrvatska građevinska tvrtka, procijenjena vrijednost radova je oko 71 milijun eura a radovi bi trebali trajati 36 mjeseci, kazao je Jandroković.

Dodao je da dinamika preseljenja ide po planu, da će jedan dio namještaja biti preseljen u novi prostor, Hrvatsko vojno učilište na Črnomercu, a dio u zgradu Vjesnika. Na novoj lokaciji bit će nešto skromnije nego što je to ovdje, ali bit će dobri uvjeti za rad svih klubova zastupnika, odbora i svih tijela Hrvatskog sabora, istaknuo je. Kako je ranije najavljeno, Sabor će zasjedati od utorka do petka, od 9,30 do 19,30 sati osim u slučaju „velikih rasprava” kao što je primjerice proračun ili neki važan zakon kada će raditi dulje.