Jandroković o incidentu u Saboru: Besprizorni Beljak je napravio kavgu

'Teret koji Hrvatska nosi zbog onog što se događalo u prošlosti, a povezano je sa zločinima NDH, nešto je što moramo osuditi i kao narod odbaciti. Oni koji to ne razumiju, njima nema mjesta u hrvatskoj politici, a neki od njih misleći da se dodvoravaju biračkom tijelu otišli su predaleko', rekao je, kako prenosi N1 , Jandroković .

'Neki su onda zloupotrijebili tu situaciju, mislim da besprizornog Beljaka, koji je onda napravio kavgu. Ne znam bi li to dovelo do fizičkog nasilja, ali on kao radikalni ljevičar u zadnje vrijeme odjednom preuzima brigu za zastupnika Sačića koji je bio branitelj, što poštujem, ali ono što su jučer učinili, nije im na čast i mislim da ih je Beljak izmanipulirao', poručio je predsjednik Sabora.