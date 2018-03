Jandroković: Peruško i Weber morat će izaći pred saborski odbor

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u ponedjeljak je izrazio nadu da će novi izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško uspješno i na kvalitetan način privesti kraju proces u vezi s tom kompanijom te postići nagodbu koja će ju sačuvati

'Došlo je do promjena, po mojem mišljenju opravdanih. Vjerujem da će novi povjerenik na kvalitetan način privesti taj proces kraju, da će doći do nagodbe koja će sačuvati kompaniju, radna mjesta, hrvatske dobavljače. Nadam se da ćemo do ljeta, konačno, moći reći da je uspješno završen taj veliki projekt vezan za spas Agrokora', rekao je Jandroković u emisiji 'S Markova trga' Hrvatskog radija.

Peruško i Weber 5. travnja pred Odborom za gospodarstvo

Potvrdio je da će Peruško i njegova zamjenica Irena Weber 5. travnja biti pred saborskim Odborom za gospodarstvo. 'To je praksa koju je uveo predsjednik Odbora Darinko Kosor (HSLS) i već na prvoj sjednici Odbora pokazalo se da je ta rasprava korisna. Smatram da je i zbog javnosti i zastupnika vrlo korisno da još koji put provedemo takav oblik propitivanja', rekao je.