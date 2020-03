Izdan niz upozorenja za cijelu Hrvatsku, spremite se za 5 do 15 centimetara snijega i orkanske udare bure

Ovih je dana sve naopako! Nije da ovo nikad nismo vidjeli. Štoviše, hladni su prodori u ovo doba godine razmjerno česti. O tome svjedoče i narodne vremenske poslovice kao što je „Sveti Josip, snigom posip“, ali i dobro poznata treća marčana bura koja po pučkom kalendaru nastupa upravo na prvi dan proljeća. Ipak, u vrijeme kad svijetom vlada opaki virus, a Zagreb proživljava posljedice najrazornijeg potresa u posljednjih 140 godina, ovakav razvoj vremena izgleda kao idealna kulisa filma katastrofe

U nizinama će napadati novih 5 do 10 centimetara, u gorju i do 30 pa će ga ukupno na tlu mjestimice biti i oko pola metra. I dalje razmjerno vjetrovito pa osobito u gorju valja računati i na manje vijavice. Kako dan bude odmicao oborine će biti sve slabije, a u Podravini i Baranji snijeg će čak malo omekšati i dijelom prijeći u susnjžicu.



Na Jadranu većinom suho, uz navedeno proletavanje snijega moguć je samo rijetko kakav krakotrajan pljusak, i to uglavnom na jugu. Bura će pod Velebitom i na šibenskom području ponovno ojačati, do jutra će udari ponovno dosegnuti 100 do 120 kilometara na sat, a nakon kraće pauze sredinom dana, iduće noći vjerojatno i do 150! Podjednako hladno kao danas, uz jači vjetar osjećaj iznimne hladnoće.



Još malo snijega može pasti tijekom četvrtka, i to uglavnom u gorju, dok će u nizinama samo rijetko biti slabih pljuskova susnježice. Temperatura u gotovo beznačajnom porastu, ali će se uz slabljenje vjetra ipak činiti dosta ugodnije.



Od petka većinom suho, za vikend i djelomice sunčano te ponovno toplije. Sunčano i toplo vrijeme kakvo si zamišljamo kad maštamo o proljeću nećemo tako skoro opet imati, ali ovog grubog zimskog vremena ćemo se ipak riješiti.