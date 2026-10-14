Iz Vatikana stižu nove informacije o Papi: Oglasili se liječnici

Prema najnovijim informacijama iz Vatikana, postoperativni oporavak zasad teče uredno: Papa je počeo hodati po bolničkoj sobi, ponovno se redovito hrani i obavio je predviđene kontrolne pretrage. Podsjetimo, Sveta Stolica je nakon operacije potvrdila kako Papa ima rak pluća.

Liječnici Luigi Carbone i Stefano Margaritora izvijestili su da dosadašnji nalazi upućuju na uredan tijek oporavka, javlja Vatican News.

‘Jutros je Sveti Otac obavio krvne pretrage i rendgensko snimanje prsnog koša predviđene nakon operacije. Nalazi potvrđuju uredan postoperativni tijek, a vrijednosti su u granicama očekivanima za vrstu zahvata koji je obavljen’, naveli su liječnici.