Iz Vatikana stižu nove informacije o Papi: Oglasili se liječnici

Papa Lav XIV. oporavlja se nakon operacije čvora na plućima u rimskoj Poliklinici Gemelli
Prema najnovijim informacijama iz Vatikana, postoperativni oporavak zasad teče uredno: Papa je počeo hodati po bolničkoj sobi, ponovno se redovito hrani i obavio je predviđene kontrolne pretrage. Podsjetimo, Sveta Stolica je nakon operacije potvrdila kako Papa ima rak pluća.
Liječnici Luigi Carbone i Stefano Margaritora izvijestili su da dosadašnji nalazi upućuju na uredan tijek oporavka, javlja Vatican News.
‘Jutros je Sveti Otac obavio krvne pretrage i rendgensko snimanje prsnog koša predviđene nakon operacije. Nalazi potvrđuju uredan postoperativni tijek, a vrijednosti su u granicama očekivanima za vrstu zahvata koji je obavljen’, naveli su liječnici.
Papa je tijekom dana sudjelovao i u respiratornoj fizioterapiji, a zatim je počeo hodati po sobi. Ponovno je počeo redovito jesti te je doručkovao i ručao.
Liječnici navode da se oporavak zasad odvija u skladu s očekivanjima.
Papa je u bolnicu primljen u utorak zbog operacije čvora na plućima, otkrivenog tijekom ranijih pregleda. Zahvat je izveo tim torakalnih kirurga pod vodstvom profesora Stefana Margaritore.