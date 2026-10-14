postoperativni oporavak

Iz Vatikana stižu nove informacije o Papi: Oglasili se liječnici

I.V.

14.10.2026 u 16:36

Papa Lav XIV.
Papa Lav XIV. Izvor: Profimedia / Autor: Elias Neil Benleulmi / Sipa Press / Profimedia
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Papa Lav XIV. oporavlja se nakon operacije čvora na plućima u rimskoj Poliklinici Gemelli

Prema najnovijim informacijama iz Vatikana, postoperativni oporavak zasad teče uredno: Papa je počeo hodati po bolničkoj sobi, ponovno se redovito hrani i obavio je predviđene kontrolne pretrage. Podsjetimo, Sveta Stolica je nakon operacije potvrdila kako Papa ima rak pluća.

Liječnici Luigi Carbone i Stefano Margaritora izvijestili su da dosadašnji nalazi upućuju na uredan tijek oporavka, javlja Vatican News.

‘Jutros je Sveti Otac obavio krvne pretrage i rendgensko snimanje prsnog koša predviđene nakon operacije. Nalazi potvrđuju uredan postoperativni tijek, a vrijednosti su u granicama očekivanima za vrstu zahvata koji je obavljen’, naveli su liječnici.

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Papa je tijekom dana sudjelovao i u respiratornoj fizioterapiji, a zatim je počeo hodati po sobi. Ponovno je počeo redovito jesti te je doručkovao i ručao.

Liječnici navode da se oporavak zasad odvija u skladu s očekivanjima.

Papa je u bolnicu primljen u utorak zbog operacije čvora na plućima, otkrivenog tijekom ranijih pregleda. Zahvat je izveo tim torakalnih kirurga pod vodstvom profesora Stefana Margaritore.

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