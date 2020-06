Ivan Đikić: Ovo je i dalje prvi val koronavirusa. Cjepivo? Najranije na proljeće

Hrvatski znanstvenik sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu prof. dr. sc. Ivan Đikić komentirao je novo širenje koronavirusa za Radiosarajevo.ba te rekao kako nije riječ o drugom valu pandemije već o aktivnom prvom valu

'Radilo se o tome da smo epidemiološkim mjerama uspjeli izolirati viruse tako da se nekontrolino ne šire dalje, ali nam se sada dogodilo da smo popustili te mjere, virus je ostao u populaciji, otvorili smo i kretanje građana između županija i država i na taj način smo ubrzali ponovno širenje virusa koji je i bio u našim populacijama, samo za njih nismo znali. I sada pošto je došlo do ponovnog širenja, vidimo u žarištima veću pojavu zaraženih osoba i sve je to sastavni dio te prve pojave virusa ', objašnjava Đikić za Radiosarajevo.ba .

Istaknuo je da moramo biti svjesni da je virus pored nas te se moramo ponašati odgovornije i dalje pridržavati mjera fizičkog distanciranja i higijene, ali i nošenja maski. 'Ako to budemo radili, pandemija će biti pod kontrolom, ako ne imat ćemo ponovo pojavu većeg broja zaraženih, a ako se to neće kontrolirati imat ćemo maksimalnu pojavu onoga što smo imali na početku marta, tako da ćemo imati pono više problema i u BiH, u Hrvatskoj, Srbiji, pa i Njemačkoj'.

'Ono što danas znamo, na temelju testiranja, na temelju ponašanja virusa, znamo da je u više od 60 posto slučajeva virus asimptomatskih ili vrlo malih simptoma. To je populacija koju trebamo s većim brojem testiranja pronaći. To su obično ljudi između 20 do 40 ili 50 godina koji se više kreću, koji su momentalno asimptomatski, a prenose virus, oni su širitelji. Samo testiranjem možemo zaustaviti širenje virusa. Normalan život treba ići dalje, gospodarstvo, turizam, ali sve to treba biti napravljeno na temelju pravilnih mjera, a mjere su neokupljanje u velikim, zatvorenim prostorijama, negrljenje, neodržavanje fizičkog kontakta na javnim mjestima, u javnom prometu', zaključuje Đikić.

Dodaje kako se sa svim tim mjerama može održavati zdravlje veće populacije i loviti uvijek one koji su zaraženi, 'a njih ima puno više nego što želimo priznati ili što želimo na temelju testova znati'. Svi testovi koji su do sada napravljeni, kako navodi, govore o relativno malom broju zaraženih, ali testovi serološki govore da je između 20 i 40 puta više zaraženih bilo u svakoj zemlji i toga moramo biti svjesni.