Mikrokapljice koje proizvodi čovjek dok govori mogu u zatvorenom prostoru ostati u zraku više od deset minuta, pokazala je studija objavljena u srijedu koja ukazuje na vjerojatnu ulogu tih kapljica u širenju covida-19

Znanstvenici s američkog Nacionalnog instituta za dijabetes, probavu i bolesti bubrega (NIDDK) proučavali su ispitanike dok su glasno ponavljali riječi "ostanite zdravi" tijekom 25 sekundi u zatvorenoj kutiji.

Laserom su osvjetljavali aerosol koji je ispitanik proizvodio tijekom govora kako bi vidjeli i prebrojali mikrokapljice.

Mikrokapljice su ostajale u zraku prosječno 12 minuta, prema rezultatima istraživanja objavljenima u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).