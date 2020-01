Istekao rok; Torri oduzeto zastupničko mjesto, ostaje premijer

Predsjedniku katalonske vlade Quimu Torri oduzeto je u ponedjeljak mjesto zastupnika u katalonskom parlamentu no i dalje ostaje na funkciji predsjednika, odlučilo je predsjedništvo parlamenta u Barceloni

Torra je rekao kako ne namjerava odstupiti. U katalonskom parlamentu u Barceloni, gdje većinu mjesta imaju zagovornici nezavisnosti Katalonije koji podržavaju Torru, traje žestoka rasprava. Predsjednik katalonskog parlamenta Roger Torrent, koji je dosad govorio kako će Torra i dalje obnašati dužnosti zastupnika u tamošnjem parlamentu te predsjednika vlade, poručio je kako Torra može ostati predsjednik vlade i bez zastupničkog mjesta.

Torrino mjesto u parlamentu trebao bi preuzeti drugi političar iz Torrine stranke Zajedno za Kataloniju. No ta stranka inzistira da on ostane na tom mjestu. Stranke koje zagovaraju cjelovitost Španjolske traže da odstupi s mjesta predsjednika vlade što Torra odbija. Ispred parlamenta se okupilo 200 prosvjednika koji su došli podržati predsjednika vlade, te je došlo do tenzija s policijom kada su pokušali probiti ogradu ispred parlamenta. Prosvjednici su se zatim razišli no najavili nove prosvjede.

Viši sud pravde Katalonije osudio je u prosincu Torru na godinu i pol dana zabrane obnašanja javnih dužnosti jer je tijekom predizborne kampanje u travnju odbio skinuti simbole potpore zatvorenim zagovornicima nezavisnosti s javnih površina. Torra se žalio Vrhovnom sudu koji je u petak odbacio njegovu žalbu.

U svibnju su u Kataloniji, pokrajini sa 7,5 milijuna stanovnika na sjeveroistoku Španjolske, bili održani lokalni izbori te oni za Europski parlament. Torra je tijekom predizborne kampanje odbio ukloniti žute vrpce sa zgrada institucija, a također i transparent „Sloboda političkim zatvorenicima“ izvješen na pročelju zgrade katalonske vlade u Barceloni. Žute vrpce simboliziraju zahtjev za oslobođenjem dužnosnika.

Predsjednika katalonske vlade bili su upozorili da vlada mora ostati neutralna tijekom predizborne kampanje, odnosno da ne smije javno promicati ideje jedne skupine koja se natječe na izborima. Sudac je u u prosincu presudio da je Torra prekršio izborni zakon. Osuđen je i zbog neposluha.

Tijekom suđenja je Torra rekao kako je isticanjem simbola „branio prava i slobode osuđenih dužnosnika“, a nakon presude u prosincu da „Španjolska želi maknuti legitimno izabranu vladu u Kataloniji“. Torrin mandat istječe u prosincu 2021. godine.

Dvanaestero katalonskih dužnosnika bilo je optuženo zbog organiziranja referenduma o nezavisnosti 2017. kojeg je bio zabranio Ustavni sud. Nakon toga su proglasili republiku Kataloniju, koja nije zaživjela u stvarnosti. U listopadu je njih devetero osuđeno na zatvorske kazne od 9 do 13 godina.