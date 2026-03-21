Iran gađao 3800 km udaljenu američku bazu!

Prema navodima dvojice dužnosnika, jedan je projektil zakazao tijekom leta, a drugog je oborio američki ratni brod.

Nijedna od dviju rakete ispaljenih prema bazi nisu pogodile cilj, piše taj list, pozivajući se na nekoliko američkih dužnosnika.

Smještena na izoliranom otoku arhipelaga Chagos, britanskom teritoriju, Diego Garcia jedna je od dviju baza koje je Ujedinjeno Kraljevstvo u petak ustupilo Sjedinjenim Državama na korištenje za "specifične obrambene operacije protiv Irana", uz Fairford u Engleskoj.

Riječ je o strateški ključnoj bazi za SAD u kojoj su usred Indijskog oceana stacionirane nuklearne podmornice, bombarderi i razarači, piše France Presse.

Ujedinjeno Kraljevstvo je 2025. godine potpisalo sporazum o povratu suvereniteta nad arhipelagom Chagos Mauricijusu, uz zadržavanje prava na 99-godišnji zakup kako bi se osigurao nastavak rada baze.

Britanci su krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih, kako bi izgradili bazu, s arhipelaga protjerali oko dvije tisuće lokalnih stanovnika, prenosi Reuters.