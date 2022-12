'Imamo gotovo 1700 studijskih programa, trebamo ih uskladiti s potrebama tržišta rada. Sve nas je manje i sve smo stariji'

Zastupnici su se u srijedu, u saborskoj raspravi, suglasili da studijske programe, kojih je gotovo 1700, treba uskladiti s potrebama tržišta rada, a sustav cjelokupnog obrazovanja prilagoditi novim okolnostima

Da nemali broj studijskih programa ne opravdava postojanje, drži i Damir Bakić (ZLB). Oni koji to osporavaju nastoje očuvati status quo, a taj status u vremenu koje se ubrzava, nije samo stagnacija, to je put u isključenost i irelevantnost, upozorio je. Naglasio je i kako će više od svih kriterija pomoći ako se pokuša iskreno odgovoriti na pitanje kolika je stvarna privlačnost naših studija u privlačenju stranih studenata i znanstvenika.

Dramatičan je pad broja upisanih u Dubrovniku, u Puli, kazala je i poručila kako je to imperativ za sveučilišta da rade na kvaliteti. 'Sam pad broja upisanih studenata na visoka učilišta bit će najbolji pokretač promjena samih studija', ističe državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.

Radolović: Važna je usklađenost studija i potreba tržišta

Po novom zakonu, prijedlog studijskog programa, među inim, treba sadržavati i mišljenje Hrvatskog zavoda o usklađenosti studija s potrebama tržišta. 'Podržavamo to, nikom nije cilj da su nam burze rada preplavljene ekonomistima, pravnicima', kazala je Sanja Radolović (SDP).

Nino Raspudić (Most) opetovao je kako je predloženi zakon protueuropski, kako se njime ne jača autonomija sveučilišta, nego se posve ukida u domeni odobravanja studijskih programa. 'Ovaj prijedlog izvlašćuje sveučilište od postupka akreditacije čime se krši ustavna odredba da sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju', kazao je i pohvalio što su poboljšani prostorni uvjeti za studiranje. 'Dobro je da sada po studentu treba osigurati metar četvorni, a ne pola metra, no to je nedovoljno', dodao je.

Bedeković: Jača neovisnost Agencije

Zakon hvali HDZ-ova Vesna Bedeković, bitnim drži da se zahtjevi za pokretanje pojedinog postupka vanjskog vrednovanja neće podnositi Ministarstvu, nego Agenciji koja će donositi konačnu odluku. Time se, kaže, jača neovisnost Agencije. Važnim označava i ujednačavanje svih vrsta visokih sveučilišta, bez obzira na osnivača, kad je riječ o dobivanju inicijalne akreditacije.

Sabor je raspravio i izmjene Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojima je, uz ostalo, predviđeno da se jedan član Upravnog vijeća Agencije bira kao predstavnik radnika te da se predsjednik i članovi Vijeća biraju temeljem javnog poziva.