Ikea reagirala na Trumpove carine: 'Otežavaju nam, riskiramo da to kupci osjete'

Budući američki predsjednik Donald Trump već je najavio kako će podići carine na uvoz proizvoda iz Kanade i Meksika na 25 posto, a predviđa se da bi one na kineske proizvode mogle iznositi i do 10 posto više, kako bi sprije. No, Trump je i prije nego što je postalo poznato da će on biti 'novi-stari' američki predsjednik zaprijetio carinama i Europskoj uniji.

Posebno je to zabrinulo vlasnike popularnog lanca trgovina namještajem Ikea, koji tvrde da im nametanje carina otežava nastojanja za zadržavanjem niskih cijena. Vodstvo Ingka Groupa, koji stoji iza Ikee, pridružilo se tako sve većem broju biznismena koji otvoreno kritiziraju Trumpove ideje zbog potencijalnog rasta inflacije.

'Općenito, ne vjerujemo da će carine podržati međunarodne tvrtke i međunarodnu trgovinu. Naposljetku, riskiramo da to kupci osjete', rekao je za CNN Jesper Brodin, izvršni direktor Ingka grupe.

'Carine nam otežavaju održavanje niskih cijena i pristupačnost mnogim ljudima, što nam je cilj. Nikad nismo doživjeli razdoblje koristi kada smo imali visoke carine, ali to je izvan naše kontrole. Morat ćemo razumjeti okolnosti i prilagoditi se', dodao je.