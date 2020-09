I ove godine bit će organizirano cijepljenje protiv gripe u ljekarnama, a farmaceuti predlažu odlično rješenje za sve

Cijepljenje u ljekarnama već godinama je uobičajena praksa u nizu europskih zemalja. Ljekarnici na licu mjesta ubrizgavaju građanima kupljena cjepiva, ne samo protiv gripe, nego i protiv HPV-a, pneumokoka, Herpes zostera, pa i tzv. putna cjepiva. U Hrvatskoj međutim cijepljenje u ljekarnama provode liječnici obiteljske medicine jer ljekarnici još nemaju potrebna ovlaštenja. To nastoji promijeniti Hrvatska ljekarnička komora (HLJK), čija predsjednica Ana Soldo za tportal otkriva i detalje o cijepljenju u ljekarnama u predstojećoj sezoni gripe

'Meni je ovo super jer imam tri klinca, njihov i svoj raspored te je vrlo teško uhvatiti sve nas na jednom mjestu za vrijeme normalnog radnog dana, plus to što bih s jednim izgubila pola dana kod pedijatra, s drugo dvoje kod jednog liječnika i ja sama kod drugog. Ovako smo svi četvero u jedno subotnje prijepodne obavili cijepljenje u nekoliko minuta i poslije otišli na kolače. Ispalo je kao piknik', napisala je jedna zadovoljna građanka. Druga primjećuje da je 'ovo, kao i u Americi, samo još trebaju dati deset posto popusta na spizu ako se cijepite'.

U Engleskoj i Irskoj do četvrtine ispitanika kazali su da se ne bi uopće cijepili da im ta mogućnost nije ponuđena u ljekarni. U Portugalu su ljekarnici započeli s cijepljenjem 2007., a već u sezoni 2009./2010. ljekarna je bila najpopularnije mjesto za cijepljenje, navodi Bilten HLJK-a. Čak 98 posto cijepljenih u ljekarni najavilo je da će isto učiniti i sljedeće godine.

'Podaci iz Irske svjedoče se broj isporučenih doza cjepiva protiv gripe od 2011., kada su ljekarnici počeli cijepiti, povećao za 48 posto, dok se broj isporučenih doza liječnicima opće prakse povećao za gotovo 23 posto - što pokazuje da je paralelno s cijepljenjem u ljekarnama javnost dodatno osviještena i da su stope procijepljenosti povećane', naveo je Michał Byliniak, bivši predsjednik PGEU-a (The Pharmaceutical Group of the European Union), u časopisu The European Files.