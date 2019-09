Hvidra ne odustaje, nove korake zbog Pupovčevih izjava obznanit će danas

HVIDR-a je već tražila ispriku Milorada Pupovca ili raskid koalicije sa SDSS-om zbog usporedbe Hrvatske i NDH. Ističu kako kako svoj zahtjev neće povući već ga i proširiti. Svoje nove korake obznanit će javnosti danas u 13 sati

Pupovac je u srijedu na press konferenciji objasnio svoje sporne izjave rekavši kako nitko od njega ne treba tražiti da ne poistovjećuje demokratsku današnju Hrvatsku s NDH i njezinom zločinačkom ideologijom jer, kako je dodao, jako dobro zna tu razliku.

'I ne samo da je znam, ja tu razliku žviim i za nju i zbog nje 3 desetljeća politički djelujem u Hrvatskoj, jednako kako su je znali mnogi od najboljih predstavnika Srba u Hrvatskoj, svakako bolji od mene, a živjeli prije mene', rekao je Pupovac.

Glede isprike je rekao kako je u ovoj zemlji, i zajednica kojoj pripada kao i stranka kojoj pripada bio nazivan raznim imenima i raznim kvalifikativima.

'Ja nisam četnik, ali od onih koji misle da jesam ili kažu da jesam nikad neću tražiti ispriku. Od onih koji me svrstavaju u kategoriju zločinaca i ubica, samo mogu reći da to nisam i nikad neću biti, ali ni od njih neću tražiti ispriku. Od onih koji me svrstavaju u tajne suradnike srpskih vlasti u Beogradu, nerijetko me stavljajući u rizike koji su viši od narušavanja ugleda i rejtinga u javnosti, nikad neću tražiti ispriku. To je dio političke borbe kroz koju moram proći i ja i moji kolegice i kolege. Pitanja koja smo otvorili nisu laka za Hrvatsku, vrijeme koje smo prošli nije lako za Hrvatsku, ali mi smo spremni nastaviti, ne obazirući se na one koji takve zahtjeve šalju', rekao je Pupovac.