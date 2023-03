HSS-ovac iz Kutine protiv 'metalaca': Dragi moji borba protiv Sotonističkog koncerta se nastavlja

Nakon zabrane narodnjaka, oko čekga se u javnosti otvorila velika rasprava, do sličnog sliučaja došlo je u Kutini. Naime, jedan član kutinskog gradskog vijeća od gradonačelnika je tražio pomicanje nadolazećeg festivala black metal glazbe

"Rekao bih da je sporno to što taj žanr glazbe se koristi takvom ikonografijom kakva je i mislim da je to jedino što im je sporno u slučaju tog festivala. Mi smo demokratsko društvo i definitivno zabrane nisu zdrave za naše ionako već oštećeno društvo. Ja ne smatram da je to išta sotonistički i nema mi smisla ta izjava u današnje vrijeme.

Svatko može slušati što želi, za sve ima publika tako da ne vidim problem. Datum je takav kakav je prvenstveno jer su to praznici i što je to veći broj ljudi slobodan. Tko hoće može uvijek uživat u toplini svog doma i slavit Uskrs kao većina. Svatko bira svoj način zabave", rekao je Ivor Harmicar, organizator.