Hrvatski i talijanski vatrogasni K9 timovi s potražnim psima održali vježbu u Puli

'Područje ruševine je jako opasan prostor i teško je službama pristupiti unutra, tako da vatrogasci to odrađuju, pružaju brzinsku prvu pomoć, imobiliziraju osobu i izvlače ju na sigurno mjesto gdje ju dalje predaju hitnoj pomoći', rekao je Krstulović. Dodao je da se psi ne koriste samo u ruševinama nakon potresa, već u raznim situacijama u kojima može doći do urušavanja objekta. Obuka počinje dok su psi još štenci, uključujući socijalizaciju pasa i navikavanje na različite zvukove i situacije.

Županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac kazao je da se pse većinom upotrebljava za potragu osoba, zbog demencije, ili jer se ne znaju vratiti. Kako je rekao, kompleksna je to potraga u kojoj njuh psa ima itekako veliku ulogu, a sve se osobe u pravila pronađu. Takvih intervencija u kojima potražni psi sudjeluju je od 10 do 15 puta godišnje, a iako su rijetke, one su od izuzetne važnosti za spašavanje ljudskih života.