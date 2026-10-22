Hrvatski časnik nestao nakon napada dronovima u Crnom moru

Drugog hrvatskog pomorca spasilačke su službe prevezle u bolnicu zbog površinskih opeklina. Nakon pružene liječničke pomoći otpušten je te je smješten u hotel, prenosi 24sata.

Na tankeru, koji je plovio pod zastavom San Marina, nalazilo se devet državljana Benina, dvojica Hrvata i jedan državljanin Bosne i Hercegovine. Među nestalima je šest pomoraca iz Benina i hrvatski časnik. Prema dostupnim informacijama, u trenutku napad a odmarali su se u donjem dijelu brodskog prostora za smještaj posade, koji je izravno pogođen.

Informaciju o nestalom hrvatskom pomorcu potvrdio je za Večernji list Adrian Mihălcioiu , predsjednik rumunjskog Sindikata slobodnih pomoraca i inspektor Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF). Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova također je potvrdilo informacije te je navelo da je u kontaktu s rumunjskim vlastima.

Dronovi pogodili prostor u kojem je spavala posada

Napad se dogodio 15. listopada, prije svitanja, dok je većina pomoraca spavala. Prema iskazima o okolnostima napada, prvi dron pogodio je donji dio prostora za smještaj posade, a potom su uslijedila još dva udara. Jedan je ponovno pogodio smještajni prostor, a drugi središnji dio broda.

Pomorci koji su preživjeli u trenutku napada nalazili su se na višim dijelovima broda ili su bili na straži. Wine Trader nalazio se nedaleko od rumunjskog grada Suline, oko 13 nautičkih milja, odnosno približno 24 kilometra od obale. Tanker je bio prazan, a trebao je nastaviti prema Moldaviji radi ukrcaja biljnog ulja.

Rumunjska pomorska uprava priopćila je da je brod oko sedam sati ujutro poslao poziv u pomoć zbog požara. U potragu i spašavanje uključeni su brodovi i helikopteri, a pet članova posade uspješno je evakuirano. Potragu su otežavali snažan vjetar i visoki valovi. Zbog velikih oštećenja na brodu spasilačke ekipe nisu mogle pregledati sve dijelove njegove unutrašnjosti, pa sudbina nestalih pomoraca i dalje nije poznata.

Sumnja na ruski napad

Mihălcioiu smatra da su tanker pogodili ruski dronovi. Svoju procjenu temelji na usporedbi snimki koje je objavilo rusko Ministarstvo obrane sa satelitskim prikazima područja napada. Rusko Ministarstvo obrane ranije je objavilo snimku napada na brod za koji je tvrdilo da je povezan s prijevozom streljiva za Ukrajinu, ali pritom nije navelo ime plovila.

Prema Mihălcioiuovoj procjeni, snimka bi mogla prikazivati upravo napad na Wine Trader. Napad na tanker dogodio se u vrijeme pojačane opasnosti za trgovačke brodove u zapadnom dijelu Crnog mora. U istom području napadnut je i tanker Yara J, a više incidenata zabilježeno je i nedaleko od bugarske obale.

Rumunjske vlasti potvrdile su napade dronovima na trgovačka plovila. Odgovornost Rusije za napad na Wine Trader zasad nije službeno utvrđena.