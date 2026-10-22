EU poručuje: Čvrsto stojimo uz Međunarodni kazneni sud

Europski parlament odlučio je u četvrtak dodijeliti nagradu Saharov Međunarodnom kaznenom sudu , koji je pod sve većim pritiskom Sjedinjenih Država.

“Ova nagrada šalje snažnu poruku svijetu: Europa čvrsto stoji iza međunarodnog prava , borbe protiv nekažnjivosti i odgovornosti za najteže međunarodne zločine”, rekao je Costa dodajući da će EU nastaviti pružati potporu Međunarodnom kaznenom sudu.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa početkom mjeseca je uvela nove sankcije Međunarodnom kaznenom sudu. Trumpova administracija već je dugo neprijateljski raspoložena prema toj instituciji te je njezinim tužiteljima i sucima već uvela sankcije. Posljednja odluka ide korak dalje jer bi potencijalno mogla kažnjavati tvrtke koje pružaju usluge samom sudu.

Sjedinjene Države žestoku su kritizirale Međunarodni kazneni sud zbog naloga za uhićenje izraelskih dužnosnika, među njima i premijera Benjamina Netanyahua zbog njihove uloge u Gazi, kao i zbog istrage o postupcima američkih vojnika u Afganistanu.

“Međunarodni kazneni sud mora imati slobodu provoditi svoju misiju – neovisno, bez pritisaka ili zastrašivanja. Za žrtve najtežih zločina, pravda znači priliku da budu saslušane”, poručila je von der Leyen.

Dodala je da Europa čvrsto stoji uz predsjednicu Tomoko Akane, suce i dužnosnike Suda te njihov ključan rad za svijet u kojem vladaju pravila.