Vučić u završnici kampanje opet prozivao studente, spomenuo i Alojzija Stepinca

Aleksandar Vučić na završnom predizbornom skupu liste 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija' u četvrtak je predstavio pet ključnih točaka svojeg programa, obećavši da će prosječna plaća u Srbiji tijekom mandata nove vlade dosegnuti 1500 eura, a prosječna mirovina 800 eura. Najavio je i besplatne stomatološke usluge za djecu i starije, nova ulaganja u zdravstvo, obrazovanje i energetiku, ali i oštro napao političke protivnike, optuživši ih da su pokušali razoriti zemlju, izvijestili su srbijanski mediji

Skup je održan u sportskoj dvorani 'Ranko Žeravica' na Novom Beogradu, uoči prijevremenih parlamentarnih izbora u nedjelju, 25. listopada. Istog dana Studentska lista, glavni izazivač Vučićeve političke opcije, održava završni predizborni skup na Trgu Slavija. Vučić, koji se nakon izbora želi vratiti na čelo srbijanske vlade, okupljenima je poručio da je iza njegove političke opcije jedna od najtežih, ali i najemotivnijih kampanja dosad. Za svoje je protivnike ustvrdio da nisu ponudili konkretan program, nego su se bavili napadima na njega i njegovu obitelj. Prema izvještaju portala Insajder, na skupu su bili i bivši potpredsjednik Srpske liste Milan Radoičić te načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak. Na tribinama su se, uz zastave s likovima Aleksandra i Andreja Vučića, mogle vidjeti i zastave s likom Ratka Mladića.

Napao političke protivnike, spomenuo i Stepinca Očekivano, velik dio govora Vučić je posvetio napadima na političke suparnike, za koje je ustvrdio da pokušavaju destabilizirati Srbiju uz potporu iz inozemstva. 'Napali su nas milijardama eura, a mi smo se branili čistoćom, našim programom, ljubavlju prema našoj zemlji i uspjesima Srbije', rekao je, ničim izazvan. Prozvao je i bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, odbacivši njegove optužbe za korupciju. 'Nemaju odgovor, jedino što govore jest da smo korumpirani. Ti mi, Šoškiću, kažeš da sam korumpiran. Nemam nijedan račun u inozemstvu, ovdje imam samo jedan na koji primam plaću. Koliko si ti tvrtki imao, Šoškiću, pa bi opet podigao euro na 200 dinara da zarađujete novac? Zato su morali stvoriti toliku mržnju jer mi nikada ništa nisu pronašli. Časno i vjerno ću vam služiti. Ovaj posao ne zanima me zbog bogatstva, nego zbog povijesti i onoga što možemo učiniti', poručio je Vučić. U govoru je spomenuo i Alojzija Stepinca, tvrdeći da njegovi politički protivnici srpskog vladiku Nikolaja Velimirovića uspoređuju sa Stepincem. 'Vladiku Nikolaja nazivaju zlikovcem kakav je Alojzije Stepinac. I našeg patrijarha nazivaju pogrdnim imenima, a to govore najveći lopovi na svijetu', rekao je Vučić. Osvrnuo se i na odnose Srbije s Rusijom i Kinom, tvrdeći da njegovi politički protivnici nemaju jasan stav o sankcijama Moskvi te da žele narušiti suradnju s Pekingom. Istaknuo je kineska ulaganja u srbijansku industriju, među ostalim u Smederevu i Boru, poručivši da su ona važna za očuvanje radnih mjesta.

Obećao prosječnu plaću od 1500 eura Predstavljajući gospodarski dio programa, Vučić je najavio nastavak rasta plaća, mirovina i minimalne plaće. Obećao je da će prosječna plaća u Srbiji tijekom iduće četiri godine dosegnuti 1500 eura, a prosječna mirovina 800 eura. Tvrdi da bi Srbija u sljedeće tri godine mogla postati najbrže rastuće gospodarstvo u Europi te da će posebnu pozornost posvetiti smanjivanju razlika između najbogatijih i najsiromašnijih građana. Govorio je i o minimalnoj plaći, istaknuvši da je u vrijeme dolaska njegove političke opcije na vlast iznosila oko 140 eura, a danas doseže približno 600 eura. Obećao je njezino daljnje povećavanje. Besplatni zubari i prenatalni testovi Drugi važan dio programa odnosi se na zdravstvo. Vučić je najavio ulaganja od 1,3 milijarde eura u zdravstvenu infrastrukturu, uz obnovu bolnica i nabavu medicinske opreme. Poručio je da bolnice i klinički centri moraju biti opremljeni uređajima poput mamografa i magnetske rezonancije kako građani ne bi morali odlaziti privatnicima na preglede. Izdvojio je liječenje rijetkih bolesti i dostupnost inovativnih lijekova za onkološke bolesnike. Najavio je i da će trudnicama biti omogućeni besplatni prenatalni testovi, dok bi djeca i starije osobe do kraja 2027. trebali dobiti pravo na besplatne stomatološke usluge. U sklopu infrastrukturnih ulaganja obećao je i širenje vodovodne i kanalizacijske mreže, posebno u dijelovima Srbije u kojima brojna kućanstva još nemaju odgovarajuću komunalnu infrastrukturu.

Aleksandar Vučić Izvor: Pixsell / Autor: M.M./ATAImages/PIXSELL







+3 Aleksandar Vučić Izvor: Pixsell / Autor: M.M./ATAImages/PIXSELL