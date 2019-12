Iduće godine uređuje se rad nedjeljom, bit će od 8 do 12 radnih nedjelja

Nakon 11 godina ponovno se uređuje rad nedjeljom, iz Vlade najavljuju da će u 2020. mijenjati Zakon o radu, no ovaj put rad trgovina bio bi ograničen na nekoliko nedjelja u godini, objavila je u nedjelju navečer Hrvatska televizija.

Najavio je da će se brzo krenuti u javnu raspravu, a potom i s prijedlogom pred Vladu. Dodao je kako će se broj radnih nedjelja dodatno 'ispeglati' s poslodavcima, a radi se o njih 8 do 12, po izboru poslodavaca.

'Vezano za rad nedjeljom posljednjih 6 mjeseci radili smo pomnu analizu, kontaktirali smo sve zemlje EU-a i došli do interesantne brojke - da su prihodi poslodavcima nedjeljom daleko manji od onoga što hrvatska javnost zna. Činjenica je da se radi o tzv. austrijskom modelu - zemlje koja je vrlo slična Hrvatskoj i ima svoju turističku sezonu. Njihovi su poslodavci vrlo aktivan socijalni partner vladi', potvrdio je večeras na HTV-u ministar Horvat.

Zakon bi mogao biti prihvaćen, kažu u Vladi, u prvoj polovini 2020. godine. Da bi rad trgovina nedjeljom u idućoj godini mogao biti zakonom uređen i ograničen slično kao u Austriji, najavio je na Božić i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. A austrijski model znači da bi trgovci mogli raditi samo nekoliko nedjelja u godini. Oni u turističkim zonama mogu odabrati ljetne nedjelje, a ostali primjerice one u prosincu.

'Najbliži smo, i to mogu potvrditi, austrijskom modelu; u ovom trenutku diskutiramo koliko je to nedjelja koje bi poslodavci mogli definirati kao radne nedjelje', kazao je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat gostujući večeras u Temi dana HTV-a.

Ministar Horvat naglasio je da će svi radnici koji će imati potrebu raditi nedjeljom - biti nagrađeni. I u ovom se trenutku rad izvan radnog vremena, subotom i nedjeljom, noću i blagdanima plaća po povećanim naknadama, a svrha Državnog inspektorata je da se nadzor za tako nešto poboljša. Upozorio je kako je Zakonom o radu definiran obavezan baram jedan 24-satni odmor u tjednu.

'Činjenica je da je ovo i svjetonazorsko pitanje i smatram da bi nedjelja trebala biti slobodna', dodao je Horvat. Njegov zadatak, kao ministra gospodarstva je da Hrvatsku učini manje ovisnom o trgovini i turizmu.

Za ministra rada i mirovinskog sustava Josipa Aladrovića bitno je kod rada nedjeljom, 'budu pokriveni i svjetonazorski i ekonomski ciljevi' kako 'redefiniranje rada nedjeljom ne bi ugrozilo ekonomiju'.

'Sindikat trgovine Hrvatske podržava ovu inicijativu da će doći do izmjena Zakona o trgovini i da će se regulirati rad nedjeljom. To je nešto za što se mi dugo vremena borimo i smatramo da će to biti u korist radnika', izjavila je predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić, objavio je HTV.

