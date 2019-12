Hoće li 2020. biti zadnja koju ćemo dočekati uz pucnjavu i eksplozije?

Hoće li 2020. biti zadnja godina koju ćemo dočekati uz pucnjavu i eksplozije, pita u izdanju od ponedjeljka Večernji list, navodeći da je udruga Prijatelji životinja za zabranu petardi tijekom cijele godine dobila podršku pet ministarstava

U MUP-u kažu da su zaprimili zahtjeve udruge Prijatelji životinja oko inicijative za zabranu uporabe pirotehničkih sredstava, s naglaskom na potpunu zabranu uporabe petarda te navode da to, sa stajališta sigurnosti i zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i životinja, potpuno podržavaju. No poručili su da do kraja 2019. neće biti promjene zakonskih odredaba i da će rješenje biti vidljivo sljedeće godine kada zakon dođe u javno savjetovanje.

Pirotehnička sredstva 2. i 3. kategorije u Hrvatskoj se mogu upotrebljavati od 27. prosinca do 1. siječnja, no njihova prodaja dopuštena je od 15. prosinca, dakle 12 dana prije. No, mnogi koji kupe petarde i slične proizvode prije 27. prosinca ne pridržavaju se zabrane njihova korištenja do tog datuma, pa je tako, primjerice, u Zagrebu već 15. prosinca odjekivala pucnjava razne pirotehnike.

A u MUP-u kažu da je prodaja pirotehničkih sredstava dopuštena 12 dana prije nego što je dopuštena njihova upotreba kako bi se izbjegle gužve u dućanima u kojima se ta sredstva prodaju.

Što se pak tiče nezakonite uporabe oružja i pirotehničkih sredstava, navode da su lani utvrđena 24 prekršaja, radi čega je prijavljeno 29 osoba, od čega četiri maloljetne i 25 punoljetnih. U sezoni 2017./2018. zabilježena su 23 prekršaja i prijavljeno je 26 osoba, od čega sedam maloljetnih i 19 punoljetnih.

MUP svake godine provodi akciju Mir i dobro, i to od 13. prosinca do 8. siječnja, s ciljem smanjenja broja ozljeda od rukovanja pirotehničkim sredstvima. Tijekom prošlogodišnje akcije od posljedica korištenja pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava ukupno su ozlijeđene 23 osobe, donosi Večernji list.