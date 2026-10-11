HEP sutra kreće s grijanjem u šest gradova, evo tko će prvi doći na red

Kako prenosi HRT Radio Sljeme, grijanje će se se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima – dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i stambenim/poslovnim zgradama u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama i koje su spremne za prihvat toplinske energije.

HEP poziva one koji provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe. Predstavnici suvlasnika ili upravitelje zgrada mole pak da dostave pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti unutarnjih instalacija grijanja kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje, prenosi isti izvor.