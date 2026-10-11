HEP sutra kreće s grijanjem u šest gradova, evo tko će prvi doći na red

Iz HEP-Toplinarstva apeliraju na racionalnu i odgovornu potrošnju u skladu sa stvarnim potrebama. Uštede ne znače odricanje od grijanja, već njegovo učinkovito korištenje, o čemu savjetuju građane
Od ponedjeljka će HEP-Toplinarstvo postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, gdje živi više od 130 tisuća krajnjih kupaca.
Kako prenosi HRT Radio Sljeme, grijanje će se se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima – dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i stambenim/poslovnim zgradama u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama i koje su spremne za prihvat toplinske energije.
HEP poziva one koji provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe. Predstavnici suvlasnika ili upravitelje zgrada mole pak da dostave pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti unutarnjih instalacija grijanja kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje, prenosi isti izvor.
Apeliraju pritom na racionalnu i odgovornu potrošnju u skladu sa stvarnim potrebama. Pritom je važno naglasiti da uštede ne znače odricanje od grijanja, već njegovo učinkovito korištenje.
Krajnji kupci mogu značajno pridonijeti racionalnijoj potrošnji usvajanjem jednostavnih navika: održavanjem odgovarajuće temperature u prostoru, pravilnim korištenjem termostatskih ventila, kratkotrajnim prozračivanjem prostorija te osiguravanjem da radijatori nisu zaklonjeni namještajem ili zavjesama. Optimalna preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20°C, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno šest posto veću potrošnju energije, napominju.
Ova će ogrjevna sezona završiti najkasnije 15. svibnja sljedeće godine, no odluka o datumu donijet će se ovisno o vremenskim prilikama.