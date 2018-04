Vesna Pusić o hrvatsko-srpskom natezanju: Sad bi bilo dosta

Nakon što je srbijanska vlada proglasila je hrvatskog ministra obrane Damira Krstičevića nepoželjnim u Srbiji, stigle su i prve reakcije iz Hrvatske

Na pitanje kako smiriti odnose odgovorio je da treba inzistirati na dijalogu no da su se obje vlade odlučile na oštrije mjere. 'Zbog čega? To možemo samo naslućivati', dodao je.

Komentar je stigao i od bivše šefice diplomacije GLAS-ove Vesne Pusić . 'Iako ja nisam politička istomišljenica s ministrom Krstičevićem, on nije išao u Srbiju i držao tamo huškaščke govore, za razliku od Vulina. Razlog, kao što je bilo obrazloženo, za taj korak i potez hrvatske strane bilo jeda se neposredno nakon incidenta u Skupštini Republike Srbije, dakle, vrijeđanja izaslanstva Hrvatskog sabora i jednog komedijaškog, ali ipak uvredljivog incidenta koji je zahtjevao određene brze reakcije parlamenta u Srbiji, dogodilo to da je baš ministar Vulin izabran za onog koji će otići u Hrvatsku, a on ima svoju povijest nacionalističkih incidenata u govorima u Hrvatskoj. To bi bilo samo dodatno nadolijevanje ulja na vatru, meni se čini jedan potez koji nikad nije ugodan, ali u datim okolnostima trebao je voditi više nerazbuktavanju daljnjeg konflikta, nego ovoj vrsti reakcije. Obzirom da se radi o ekvivalentnom ministru, čini mi se da se srbijanska strana odlučila da prvo time prekrije incident koji je izazvao parlamentarni zastupnik Šešelj i drugo, da to pretvori u neku vrstu diplomatske tehnikalije', kazala je Pusić .

Na pitanje treba li Hrvatska povući svog veleposlanika, kako se to već spekulira, Hajduković kaže: 'Budući da se radi o jednostranoj mjeri srbijanske strane koja, po meni, nema utemeljenog povoda, mislim da trebamo razmotriti adekvatan odgovor. Budući da prosvjedne note nisu rješenje koje srbijanska strana prihvaća, budući da veleposlanica notu ranije nije htjela primiti, to će morati biti nešto drugo', rekao je Hajduković.

Poziva na smirivanje situacije. 'Kao zaključak mogu reći da bi možda sada bilo dosta. Ako malo pogledate društvene mreže, tamo su svi vampiri prošlosti digli glave, govore najužasnije stvari i s jedne i s druge strane, i čim dozvolite da dođe do ovakve situacije, zdrava pamet i normalni svijet nastradaju. I zato je vrijeme da se negdje nađe dovoljno pameti da se spusti lopta, ova vrsta eskalacije je štetna za sve koji hoće normalno živjeti ovdje u Jugoistočnoj Europi. Riječi su opasne u ovom dijelu svijeta, prema tome treba s njima vrlo oprezno. Hrvatska je članica EU i po mom mišljenju mora preuzeti odgovornost da to spusti. Čula sam da je bilo priče o povlačenju našeg veleposlanika, to je samo produžavanje cirkusa drugim sredstvima, mislim da to ne treba raditi. Mi bi trebali pustiti da se to malo smiri, možda pustiti gospodarskim komorama da neko vrijeme rade i onda s jednom suvislom i cjelovitom politikom s hrvatske strane, ne s ovim momačkim nadmetanjem i naših dužnosnika, priči odnosima u regiji, a i ulozi Hrvatske u tim odnosima, smirivanju i stabilnosti regije. Vjerujem da Hrvatska ima preduvjete da tu bude ključni faktor stabilnosti, ali za to treba biti i ključni faktor pameti', dodala je Pusić.

Đakić: Ovako se ne ide u Europu

Potez srbijanske Vlade za HDZ-ovog Josipa Đakića je očekivan. 'Očekivao sam da nastave tim bezobraznim i uvredljivim putem prema dužnosnicima i samoj Republici Hrvatskoj, zastavi i grbu.To je njihov kontinuitet za kojeg se ne vidi kada će stati. Umjesto da isprave svoje greške i priznaju da su bili agresori i pokaju se za to, oni nastavljaju nizom uvreda i pogrešnih odluka. Tako se ne gradi prijateljstvo i dobrosusjedstvo, tako se ne ide u Europu', rekao je Đakić, dodavši da je odluka o Krstičeviću dokaz 'bahatosti' srbijanske strane.

Upitan treba li sada stati na loptu ili poduzeti neku protumjeru, Đakić je kazao kako se nada da će Vlada naći najbolje rješenje, no da ne želi spekulirati što će Vlada napraviti. On osobno, dodao je, na njihovom bi mjestu prekinuo diplomatske odnose sa Srbijom.