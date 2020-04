Osuđeni za ratne zločine koje je osudio Haaški tribunal više neće moći računati na prijevremeno oslobađanje ukoliko ne pokažu jasne znakove prihvaćanja odgovornosti za počinjena nedjela, objavila je u srijedu Balkanska istraživačka mreža (BIRN)

Portal sa sjedištem u Sarajevu, specijaliziran za praćenje sudskih postupaka, prenio je, pozivajući se na izvore iz Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT), nasljednika Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), kako je predsjednik mehanizma Carmel Agius odlučio ukinuti praksu po kojoj se ranije haaškim osuđenicima automatski odobravalo puštanje na slobodu nakon odslužene dvije trećine kazne.

Tako je u ožujku odbijena molba za puštanje na slobodu jednog od ratnih čelnika bosanskih Srba Radoslava Brđanina, osuđenog na 30 godina zatvora zbog sudjelovanja u kampanji etničkog čišćenja u Bosanskoj krajini.

BIRN podsjeća kako se upravo Agius u siječnju odlučno usprotivio i zahtjevu Miroslava Brale, bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO), osuđenog na 20 godna zatvora zbog zločina u Ahmićima, za prijevremeno puštanje na slobodu.

Agius je u obrazloženju naveo da ne smatra "prikladnim omogućiti osuđenicima povratak u pogođena područja prije nego što su odslužili punu kaznu a da nisu pokazali određeni stupanj rehabilitacije".

Argument za to bila je i procjena djelatnika u zatvoru u kojemu Bralo služi kaznu kako on do sada, unatoč presudi, nije pokazao nikakvo kajanje za svoja djela.

Aguis je bio i član vijeća koje je 2018. odbilo zahtjev za puštanje na slobodu bivšeg časnika vojske bosanskih Srba Radivoja Miletića, osuđenog na 18 godina zatvora zbog sudjelovanja u genocidu u Srebrenici.

Statutom MICT-a predviđeno je da osuđenik nakon izdržane dvije trećine kazne, ima pravo na pomilovanje ili ublažavanje kazne. Država u kojoj osuđenik izdržava kaznu o tome obavještava MICT, a njegov predsjednik odlučuje o zahtjevu na temelju interesa pravde i pravnih načela.

Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida u BiH Murat Tahirović pozdravio je novu praksu koju je uveo Agius ističući kako je to bio zahtjev žrtava koji je godinama istican, no tek je sad prihvaćen.

U zatvorima diljem Europe zatvorsku kaznu trenutačno izdržava 16 haaških osuđenika. U pritvoru MICT-a u Den Haagu do pronalaska države koja će ih prihvatiti na izdržavanje kazne su još uvijek Radovan Karadžić, koji je osuđen na doživotni zatvor i general HVO-a Milivoj Petković, koji je dobio 20 godina zatvora.

Tamo je i Ratko Mladić, no njemu još nije izrečena pravomoćna presuda, a u prvosupanjskom postupku izrečena mu je doživotna zatvorska kazna.