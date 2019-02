Gužva pred Bijelom kućom: Na Trumpa jurišaju superheroj s lopatom, new age aktivistica i odlikovani gej veteran

Predsjednički izbori u SAD-u održat će se 3. studenog 2020. godine, a već sada sijaset potencijalnih kandidata iz redova Demokratske stranke uključio se u izbornu utrku s aktualnim predsjednikom, republikancem Donaldom Trumpom. Uz etablirane demokratske senatore, poput Elizabeth Warren i Coryja Bookera, kao Trumpovi izazivači registrirani su nešto egzotičniji demokratski kandidati

Uz Donalda Trumpa , jedinog republikanaca koji se zasad službeno kandidirao, čak deset demokrata do sada je registriralo svoju predsjedničku kandidaturu. Mnogo je i onih koji još uvijek koketiraju s kandidaturom, poput bivšeg američkog potpredsjednika Joea Bidena i neovisnog senatora Bernieja Sandersa, koji je na prošlim izborima izgubio demokratsku predsjedničku nominaciju od Hillary Clinton .

Nekoć su predsjednički aspiranti objavljivali svoju kandidaturu u izbornoj godini, pa je tako demokrat John Kennedy učinio to u siječnju 1960., da bi u studenom pobijedio republikanca Richarda Nixona .

Led je još u kolovozu 2018. probio bivši kongresnik i biznismen John Delaney (55), milijunaš rođen u skromnoj obitelji irskih korijena u New Jerseyju. Umjereni Delaney registrirao se za predsjedničku utrku s namjerom da postane 'ujedinitelj' politički oštro zavađenih Amerikanaca. U kampanji se promovira kao centrist i 'vodeći glas u Kongresu' za radna mjesta, obrazovanje, braniteljska pitanja i infrastrukturu 21. stoljeća.

Senatorica Elizabeth Warren (69), demokratkinja iz Massachusettsa, poznata je po sukobima s Trumpom za vrijeme prošle predsjedničke kampanje 2016. Tada se današnji američki predsjednik 'proslavio' neprimjerenim komentarom o njezinu indijanskom porijeklu, nazivajući je 'lažnom Pocahontas'. Ljetos je Trump obećao da će dati milijun dolara njezinoj omiljenoj dobrotvornoj organizaciji ako se testira i potvrdi da je Indijanka, no suočen s rezultatima - većina DNK Elizabeth Warren pokazuje europsko podrijetlo, no ima i indijanski segment - opovrgnuo je to, uz komentar: 'Koga briga?'

Rođena u saveznoj državi Oklahoma, Warren se prometnula u glas progresivaca u Demokratskoj stranci, koju su mnogi željeli vidjeti kao predsjedničku kandidatkinju na prošlim izborima, umjesto Hillary Clinton. Kao zaštitnica srednje klase, proslavila se beskompromisnom kritikom bankara u velikoj financijskoj krizi, a bila je i savjetnica bivšem predsjedniku Baracku Obami za zaštitu potrošača od financijskih institucija. Nedavno se u Kongresu založila za to da se u zakon unese odredba prema kojoj SAD nikad neće prvi upotrijebiti svoj nuklearni arsenal.

Cory Booker