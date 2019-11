Gruzijci na nogama zbog prikazivanja filma o ljubavi dvojice plesača

Premijera filma o dvojici plesača koji su se zaljubili dočekana je u petak homofobnim prosvjedima u Gruziji gdje su za prikazivanje tog filma tijekom vikenda prodane sve ulaznice

Dvadeset sedam ljudi uhićeno je u glavnome gradu Tbilisiju a dvojica policajaca su ozlijeđena dok su čuvali kino dvoranu u kojoj se prikazivala drama 'And then we danced', priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova u petak navečer.

Prosvjednici su ispred kina vikali 'Sramota!' i bacali petarde, izvijestili su lokalni mediji.