Gruzija puca po šavovima zbog mobilizacije u Rusiji: Kafići uvode 'vize' za Ruse, cijene najma i hrane lete u nebo

Dok hodate ulicama glavnog gruzijskog grada Tbilisija, ljudi koji govore ruski su posvuda. To nije nešto zbog čega su Gruzijci sretni, blago rečeno. Čak i prije nego što je predsjednik Vladimir Putin 21. rujna najavio mobilizaciju u Rusiji, Gruzija je bila drugo najpopularnije odredište (nakon Turske) za ruske bjegunce. Oko 50.000 stiglo ih je u tu kavkasku zemlju otkako je Moskva pokrenula rat protiv Ukrajine, a krajem rujna priljev Rusa samo se pojačao, s kilometarskim kolonama automobila koje su vijugale prema graničnom prijelazu Gornji Lars

Za Gruzijce koji se protive dolasku ruskih bjegunaca nije sve u politici. To je također pitanje preživljavanja i pada životnog standarda zbog rasta stanarina i skoka cijena hrane. To je na svojoj koži osjetio Laša Nonikašvili , jedan od mnogih studenata koji su prisiljeni preseliti se zbog rastućih stanarina. Godinu i pol živio je u stanu u blizini svog sveučilišta i posla, plaćajući ga 750 larija (280 eura). Ali otkako su Rusi počeli pristizati, njegova stanodavka je povisila stanarinu.

'Oni su svakako odigrali svoju ulogu u doprinosu inflaciji jer rastuća potražnja dovodi do skokovitog rasta cijena. S druge su strane imali i pozitivan ekonomski učinak. Postoji gospodarski rast koji se može pripisati njima, ali to će biti samo privremeno', rekao je Goga Tušurašvili , voditelj istraživanja IDFI-ja.

Ani Kavtaradze, koja je suorganizirala prosvjede, rekla je da je zabrinuta za sigurnost jer su došli mnogi mladi Rusi koji ispunjavaju uvjete za vojnu službu. Ona ih vidi kao ljude 'koji su pobjegli od režima samo kad su bili osobno pogođeni - ne prije'.

'Trebali su ostati tamo i riješiti problem. Da su to učinili, sada ne bi morali bježati. Ova zemlja, čijih su 20 posto okupirali, ne bi smjela postati utočište za njih. Ne osjećam moralnu odgovornost prema Rusima, već prema onima koje su ubili i koji su poginuli braneći nas', rekla je.

Jedna od glavnih prepreka za one koji žele stroži vizni režim je to što se gruzijska vlada, koju vodi stranka Gruzijski san, a utemeljio ju je bivši premijer Bidzina Ivanišvili, smatra bliskom s Kremljem. On je na neki način onemogućio pristup kritičarima Moskve.

Ovo stvara perverznu situaciju u kojoj je mnogim Putinovim protivnicima teže ući u Gruziju nego bjeguncima od vojnog roka koji podržavaju Putina. 'Mogli smo otvoriti granicu za one koje progoni ruski totalitarni režim ili za one koji traže azil u skladu s međunarodnim konvencijama. No događa se upravo suprotno: granica je zatvorena za političke izbjeglice, a ne za prosječne osobe koje izbjegavaju mobilizaciju ili one koji se nisu htjeli odreći udobnosti i pobjegli su kako bi izbjegli sankcije', kaže povjesničar Irakli Hvadagiani.